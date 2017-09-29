Як у Кремлі відреагували на доповідь ООН про Крим (огляд дезінформації)

У Кремлі заявили, що доповідь ООН про ситуацію в окупованому Росією Криму, мовляв, ґрунтується на брехливій інформації. Ще однією мішенню кремлівської пропаганди стала пропозиція президента України Петра Порошенка ввести миротворчі війська на всю територію окупованої частини Донбасу. Про це та інше – в огляді дезінформації від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

На думку експертів групи EEAS StratCom з протидії дезінформації, минулого тижня було одразу декілька основних мішеней кремлівської пропаганди. Першою стала пропозиція президента України Петра Порошенка ввести миротворчі війська на всю територію Східної України, включаючи кордон із Росією.

«Так, від кремлівського прес-секретаря Дмитра Пєскова ми дізналися, що «розміщення якихось місій на кордоні [...] йшло б в розріз з «Мінськими домовленостями. Насправді, в Комплексі заходів щодо виконання Мінських угод миротворчі місії не згадуються. Навпаки, в ньому йдеться про те, що контроль українського уряду повинен бути відновлений у повній мірі «у всій зоні конфлікту», – йдеться у огляді.

Інший сюжет, що суперечить першому, каже, що миротворці не потрібні, оскільки кордон між Україною і Росією – «зона миру і спокою». Автори огляду називають це дезінформацією і пропонують подивитись на число загиблих у військовому конфлікті в Україні.

«Крім того, ця тема сприяла відродженню однієї з найпопулярніших псевдотеорій про те, що «Україною править «терористична хунта», яка знищує російську мову», і що США і країни Європи привели до влади як Гітлера, так і Порошенка», – пишуть експерти робочої групи.

Докази не потрібні

Другою основною мішенню дезінформації минулого тижня називають доповідь про ситуацію в Криму, представлену Управлінням Верховного комісаріату ООН з прав людини. За даними ООН, ситуація, що стосується дотримання прав людини в Криму, в умовах російської окупації, значно погіршилася: були зафіксовані серйозні порушення прав людини, такі як довільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження і тортури і, як мінімум, одна позасудова страта.

«Однак прокремлівська відповідь була простою: доповідь, мабуть, ґрунтується на брехливій інформації. Були наведені такі нібито доводи: експерти ООН не були в Криму, так що всю інформацію вони отримали з України і від тих, хто вже давно не був у Криму, а про ситуацію судять «тільки по картинці українських телеканалів», – йдеться в огляді.

Насправді, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні збирала інформацію по всій країні, включно з Кримом, куди російська влада забезпечила доступ лише одного разу

Насправді, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні збирала інформацію по всій країні, включно з Кримом, куди російська влада забезпечила доступ лише одного разу. Частина документації була у формі прямих інтерв'ю і місій із встановлення фактів на адміністративному кордоні між материковою Україною і окупованим Кримом.

Також, минулого тижня у медіа намагались ввести читачів в оману щодо вимог Майорки бути незалежною від Іспанії. Російське агентство «Спутник» стверджувало, що ніби не тільки Каталонія хоче голосувати за незалежність, а й Балеарські острови також вимагають незалежності.

«Насправді, голосування за визнання Республіки Майорки – всього лише політичний умисел і маніфест, написаний націоналістичною партією, що перебуває у меншості».

Сайт «Русская весна», що раніше неодноразово поширював дезінформацію про події в Україні, повідомив, що нібито литовський інструктор НАТО зґвалтував двох дівчат на Донбасі.

«Так, ми почули, що литовський інструктор НАТО зґвалтував двох дівчат на Донбасі. Останню заяву на цю «набиту тему», яку ми відстежуємо вже тривалий час, швидко спростували в Литві».

Крім того, Латвія і Естонія почули, що у них є територіальні претензії до Росії, точнісінько як у Польщі – до України і Білорусії, а в Румунії нібито претензії щодо Придністров'я.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.