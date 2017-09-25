«Саакашвілі, перетинаючи кордон України, виконував секретний план ЦРУ» (огляд дезінформації)

Міжнародні спортивні організації «захопила» «англосаксонська спортивна мафія, а Міхеїл Саакашвілі планує зірвати вибори президента та проведення Чемпіонату світу із футболу у Росії? Про ці та інші приклади дезінформації повідомили у щотижневому огляді від робочої групи зі стратегічних комунікацій Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Із наближення Зимових Олімпійських ігор 2018 року в Республіці Корея, пропаганда в світі спорту стає все більш явною, вважають автори звіту.

«Новий посил пропаганди полягає в тому, що міжнародні спортивні організації захопила «англосаксонська спортивна мафія». «Створюється враження, що Росія з її допінговими скандалами служить козлом відпущення для влади Заходу, що «закриває очі на своїх власних допінгових термінаторів». Тут ми чуємо «ехо» кампанії дезінформації більш ніж річної давнини, в якій звинувачують Захід у змові проти Росії і використанні для цього антидопінгового агентства», – йдеться у звіті.

З самого початку сюжет походить із англомовної сторінки Katehon.com, а далі потрапляє у чеське видання Zvedavec.org. Президент наглядової ради Katehon – російський бізнесмен Костянтин Малофеєв, який перебуває в санкційних списках ЄС і США за підтримку і фінансування бойовиків у Східній Україні. Малофеєв також є засновником прокремлівської медіа-групи «Царьград», яка просуває «православні цінності» і часто поширює дезінформацію. Як пишуть у звіті, одним із попередніх «шедеврів» «Царьграда» є звіт про те, що ЦРУ планує «фізично усунути» президента Росії Володимира Путіна.

Також Katehon у липні запустив чутки, що в США стався переворот і Конгрес США оголосив економічну війну Росії і ЄС.

Крім минулих Олімпійських ігор, у Росії відбудеться Чемпіонат світу з футболу ФІФА, що вже наближається, так що дезінформація на тему спорту дійсно процвітає, йдеться у звіті від аналітичної робочої група зі стратегічних комунікацій East Stratcom. На думку авторів, один із матеріалів зумів об'єднати не менше трьох улюблених елементів прокремлівської теорії змови: нібито колишній голова Одеської області Міхеїл Саакашвілі – маріонетка США; Саакашвілі, перетинаючи кордон України, виконував секретний план ЦРУ, і те, що мета цього «плану» – запобігти проведенню Чемпіонату світу з футболу в Росії і зірвати президентські вибори.

На цьому тижні також повернулися деякі старі сюжетні лінії, включаючи ту, що трагедія 11 вересня імовірно була організована урядом США, а також заяву про створення біологічної зброї в американських лабораторіях на території Грузії.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».