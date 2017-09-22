ЗМІ Росії поширили фейк про нібито визнання Трампом «вибору» жителів Криму і Донбасу відокремитися від України

Російські сайти заявляють, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично визнав право жителів Кримського півострова та нині окупованих частин Донецької і Луганської областей на відокремлення від України. «Российская газета» стала джерелом такого погляду на промову Дональда Трампа на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН, який потім поширили інші російські ЗМІ. Однак, президент США не казав нічого подібного, і навіть не згадував конкретно Крим чи Донбас.

Російські та проросійські інтернет-видання і сайти вийшли із заголовками про те, що президент США Дональд Трамп визнав «вибір» мешканців Криму та Донбасу.

Видання «НА-Харьков», наприклад, пише: «Україна в шоці, Порошенко в істериці: США фактично визнали вибір жителів Криму і Донбасу».

Схожі новини також вийшли на сайтах: «Антимайдан», «Свобода слова», «Антифашист», «Политнавигатор» і на інших.

Про це також писали користувачі соцмереж.

«НА-Харьков» й інші посилаються на матеріал «Российской газеты» («РГ»). В останньому абзаці «РГ» пише, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коментує промову Дональда Трампа на Генеральній асамблеї ООН:

«Коментуючи виступ американського президента на Генасамблеї, Лавров назвав його примітним: «Він дуже чітко сформулював підтримку принципів суверенітету і рівності в міжнародних справах». Російський міністр звернув увагу на слова Трампа про те, що США «не мають наміру нікого змушувати слідувати тому чи іншому шляху, поважають той спосіб існування, який народи обирають для себе». І ця нова американська концепція у зовнішній політиці також стала неприємним сюрпризом для українського президента. Адже її реалізація Білим домом на практиці без подвійних стандартів і вилучень означає, що Білий дім визнає вибір жителів Криму, які возз'єдналися з Росією, і рішення жителів Донбасу про створення Донецької і Луганської «народних республік», – йдеться у матеріалі «РГ».

На сайті Білого дому США є ключові тези промови Дональда Трампа на 72-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Так, найбільш схожими за змістом до цитати у «РГ» є наступні слова президента США:

«Ми не очікуємо, що різні країни розділятимуть однакові культури, традиції чи навіть системи уряду. Але ми очікуємо, що всі держави підтримають ці два основні суверенні принципи: поважати інтереси свого народу та права будь-якої іншої суверенної держави. Це – прекрасне бачення цього інституту, і це є основою для співпраці та успіху. Сильні, суверенні держави дозволяють різним країнам з різними цінностями, різними культурами та різними мріями не просто співіснувати, а працювати поруч на основі взаємної поваги. Сильні, суверенні держави дозволяють своїм людям взяти на себе відповідальність за майбутнє і контролювати свою власну долю. І сильні, суверенні народи дозволяють людям процвітати в повноті життя, призначеного Богом».

Або ж таке висловлювання:

«В Америці ми не прагнемо нав'язувати комусь свій спосіб життя, а, навпаки, дозволяємо йому «сяяти» як приклад для інших. Цей тиждень дає нашій країні особливу причину пишатися цим прикладом. Ми відзначаємо 230-ту річницю нашої улюбленої Конституції – найстарішої конституції, яка все ще використовується в сучасному світі».

Як бачимо, у своїй промові президент США Дональд Трамп не згадував ані Крим, ані Донбас, і неодноразово повторював словосполучення «суверенні держави». Заголовки російських сайтів про начебто визнання Сполученими Штатами «вибору» мешканців Криму та Донбасу щодо «відділення» від України зроблені лише на основі висновку автора публікації «Российской газеты».

У тексті промови Дональда Трампа згадується Україна в іншому контексті.

Необхідно відкидати загрози щодо суверенітету, починаючи від України до Південно-Китайського моря. Ми маємо обстоювати повагу до права, повагу до кордонів

«Якщо ми хочемо зробити умови кращі для своїх громадян, якщо ми прагнемо до того, щоб історія підтвердила нашу правоту, ми повинні виконати свій суверенний обов’язок перед тими людьми, яких ми сумлінно представляємо. Необхідно захищати свої країни, їхні інтереси і майбутнє, необхідно відкидати загрози щодо суверенітету, починаючи від України до Південно-Китайського моря. Ми маємо обстоювати повагу до права, повагу до кордонів і повагу до культури, мирної взаємодії», – сказав Дональд Трамп, виступаючи на Генасамблеї ООН 19 вересня у Нью-Йорку.