Російський канал «Звезда» поширив дезінформацію про кількість українських заробітчан

Колишня депутат Автономної Респуліки Крим Ольга Ковітіді заявила в ефірі російського каналу, що практично 45% українців працюють за кордоном. Однак, українські експерти називають таке твердження дезінформацією.

Сайт російського каналу «Звезда» вийшов із заголовком: «Практично 45% українців працюють за кордоном – експерт».

Таку цифру озвучила в ефірі Ольга Ковітіді – колишня депутат Автономної Республіки Крим та нинішня так звана «сенатор» від окупованого Криму.

«Практично 45% України працює за її межами. Вони всі у наймах, у батраках. Вони працюють в Росії, в країнах Євросоюзу, вони розлучені зі своїми сім’ями, дітьми. Ось це те горе, про яке ми повинні говорити», – цитує Ковітіді канал «Звезда».

Цифру «45%» назвав дезінформацією керівник прес-служби Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Александров.

«У нас населення рахують 43 мільйони зараз, якщо я не помиляюсь. З них працюючих – 22-25 мільйонів. Якщо 5 мільйонів українців і працюють за кордоном, то це ніяк не 45%. Максимум – 20-22%», – каже Александров, спираючись на цифру «5 мільйонів українських заробітчан», що працюють за кордоном, названу у Державній службі статистики України (ДСЗ) у лютому 2017 року.

Слід зазначити, що за даними ДСЗ кількість населення України станом на 1 липня 2017 року – 42 мільйони 467 тисяч осіб.

Микола Александров також додає, що потік трудових мігрантів з України наразі продовжує збільшуватись і називає деякі конкретні цифри.

«Польща в минулому році надала українцям 1,3 мільйона дозволів на роботу. Але треба розуміти, що частково, дозволи надаються одній людині два рази. Наприклад, якщо вона працює на сезонній роботі. Із конкретних цифр можна назвати 80 тисяч українців, які, згідно зі статистикою Держслужби зайнятості, в минулому році працевлаштувалися за кордоном. Але тут проблема в тому, що ці 80 тисяч шукали роботу через ліцензовані компанії – посередники, які зобов’язані інформувати державу про людей, яких вони відправляють працювати», – зазначив Александров.

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник у коментарі для Радіо Свобода також назвав цифру «45%» дезінформацією.

У 2016 році у ЗМІ писали, що приблизно 5 мільйонів українців, працюють в інших країнах світу. Однак, тоді експерт з міграційних питань аналітичного центру Олександра Слободян називала цифру «5 мільйонів» навіть трохи завищеною.

Завищена й цифра про 5 мільйонів українців за кордоном.. Якщо говорити про одномоментне перебування, то це буде 1,5 мільйона трудових мігрантів, а може й менше

«Мені здається, що трохи завищена й цифра про 5 мільйонів українців за кордоном. Так, 1 мільйон наших громадян виїхали з Донбасу до Росії. Зараз трохи збільшилася кількість трудових мігрантів до 2,5 мільйони осіб. Але не всі вони постійно перебувають за кордоном. Частіше їдуть на певні періоди й повертаються назад. Тому, якщо говорити про одномоментне перебування, то це буде 1,5 мільйона трудових мігрантів, а може й менше», – коментувала тоді Слободян.

За даними соціологічного дослідження «Настрої серед українців-заробітчан» 2016 року, опитані громадяни України, які працювали за кордоном протягом останніх 5 років. 36% були на заробітках у Польщі, 25% – на заробітках в Росії. По 5% працювали у Чехії та Німеччині, 3% – в Італії.

Переважно українці за кордоном працювали в сфері будівництва та ремонту (43%), на сільськогосподарських роботах (23%), робота по дому складає 10%.

Серед проблем, із якими найчастіше стикалися під час роботи за кордоном, опитані відзначили мовний бар’єр та відчуття другосортності (27%). Ще 22% відзначили відсутність договору з роботодавцем, по 18% – погані житлові умови та проблеми з медичним забезпеченням. 13% заявили про неоплачувану понаднормову працю, 11% стикалися з відмовою в оплаті роботи, 8% – із дискримінацією за національною ознакою, 6% – мали проблеми з правоохоронцями, 2% – з рекетом та криміналом. Водночас більше ніж третина (38%) відзначила, що вони не мали жодних проблем під час роботи за кордоном.

Крім того, згідно з результатами дослідження, більшість (77%) виїжджали на сезонні роботи, лише 15% працювали на постійній основі, 7% – мали інший тип робіт.