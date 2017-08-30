ЗМІ Росії поширили маніпуляції щодо українців і посмертне донорство органів

Деякі російські видання повідомили, що понад 50% українців готові продати або ж віддати себе на органи. У дослідженні, на яке послались у медіа, насправді, йшлось про підтримку права людини на пожертву своїх органів після смерті, щоб врятувати або покращити життя інших людей в Україні.

На сайті російського каналу «Царьград» з'явилась новина із заголовком: «Половина мешканців України готові продати себя на органи». У самому ж тексті сказано, що більшість громадян України готові заповісти свої органи.

«63 відсотки опитаних розповіли, що готові віддати себе на органи після смерті для трансплантації. Чверть опитаних відзначили, що були б не готові до такого. А ще 12 відсотків не визначились. Більшість тих, хто хотів би віддати себе на органи, із західних регіонів країни, молодь, заможні люди», – йдеться на сайті російського каналу.

На сайті соціологічної групи «Рейтинг» у матеріалі «Оцінка медичної сфери в Україні» від 28 серпня сказано (цитата дослівно): «63% респондентів підтримують право людини на пожертву своїх органів після смерті, щоб врятувати або покращити життя інших людей, чверть – не підтримують,12% – не визначились. Більше тих, хто підтримує таку практику на заході, серед молоді, чоловіків, більш заможних та тих, у кого є у родині медики». А отже не йдеться про «продаж себе на органи», як про це написали у заголовках деякі ЗМІ. Соціологічне дослідження провели з 26 липня по 2 серпня. Всього опитали 1,2 тисячі людей методом особистого інтерв’ю.

У 2016 році Верховна Рада України підтримала законопроект, яким пропонується запровадження порядку надання прижиттєвої згоди на посмертне донорство. Тоді за попередніми підрахунками, в Україні щорічно гинуло від 40 до 60 потенційних донорів на 1 мільйон населення, що становить близько 3 тисячі донорів, які могли б врятувати життя 10 тисячам хворим. Трупна трансплантологія довгий час була оточена бурхливими дискусіями щодо презумпції згоди чи незгоди при заборі органів з трупа для трансплантації. Як пишуть медіа та експерти, потреби у пересадці органів і тканин в Україні дуже великі, однак через законодавчі, організаційні, фінансові й інші проблеми, трансплантологічних операцій – одиниці, а ті, хто потребує операцій, шукають змоги лікуватись за кордоном.