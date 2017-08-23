Пологи і спостереження за вагітністю залишаться безоплатними. У МОЗ відреагували на новини про платні пологи

Російські та українські видання, із посиланням на «ТСН», повідомили про те, що із 2019 року в Україні запровадять плату за прийом пологів. Однак у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) повідомили, що породіллі не платитимуть за пологи і спостереження під час вагітності, ці витрати покриватиме держава.

Так, наприклад УНІАН пише: «В Україні через два роки – у 2019 році – планують запровадити плату за приймання пологів. Зазначається, що такий крок передбачений новим проектом медичної реформи. Оплата буде здійснюватися через державне агентство. Зокрема, заплативши за планові пологи, планується, що породілля отримає повний пакет послуг. У випадку ж, якщо у жінки немає грошей для оплати пологів, то вона все ж зможе народити безкоштовно, а також їй нададуть окрему палату. Безкоштовними також обіцяють і екстрені пологи, бо в такому випадку робота лікарів буде оплачуватись державою, як екстрена допомога».

Деякі ЗМІ опублікували коментарі експертів з приводу таких нібито «нововведень». Так, на сайті «Голос.ua» вийшов матеріал: «Впроваджуючи платні пологи, МОЗ порушує українське законодавство – експерт».

Наразі «новина» про це вже не доступна на сайті «ТСН». Інформацію також процитували і російські медіа. Сайт «Вести.ру» вийшов із заголовком: «Хочеш народжувати – плати»: українців чекає нова реформа.

Як пишуть на офіційному сайті МОЗ, насправді, пологи та спостереження за вагітністю будуть безоплатними в 2019 році і надалі. Держава покриє на 100% вартість цих послуг, а медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль. Зокрема, в останній редакції законопроекту №6327 зазначається:

«У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами».

Натомість, медична реформа передбачає перехід на нову модель фінансування державою медичних послуг, які надаються українцям: спеціалізовані та високоспеціалізовані медичні заклади з 2019 року почнуть отримувати від держави оплату за конкретно надані послуги конкретному пацієнту.

У МОЗ наголосили, що законопроект №6327 є ключовим для медичної реформи. Документ передбачає істотні зміни у фінансуванні системи охорони здоров’я та гарантує рівний доступ до медичних послуг для українців.

12 липня 2017 року парламентський комітет з питань охорони здоров’я рекомендував законопроект №6327 до ухвалення Верховною Радою у другому читанні та в цілому. У вересні народні депутати мають ухвалити законопроекти №№ 6327, 6604 та запустити зміну моделі фінансування в Україні.