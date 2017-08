Ведучий російського ток-шоу повторив фейк про «план Заходу із розвалу Росії»

Ведучий російського ток-шоу «Воскресный вечер» Володимир Соловйов озвучив інформацію про «план Заходу із розвалу Росії» з фейкового інтерв’ю. Низка ЗМІ раніше спростувала цей фейк, однак деякі російські видання все-одно його надрукували, хоч пізніше і видалили. Автори західних видань вважають, що деякі образи у фейковій розповіді цілком відповідають нинішньому наративу російської влади про «агресію Заходу».

В ефірі федерального каналу «Россия-1» ведучий програми «Воскресный вечер» Володимир Соловйов повторив фейк про «план Заходу розвалити Росію», який раніше вже спростувала низка ЗМІ.

«Досить відомий англійський розвідник» розповів, що «їхні плани після грузинської війни були такими: захопити Кавказ, використовувати Кавказ для відриву від Росії, використовувати радикальний іслам як зброю для вибуху Кавказу та Поволжя».

Від самого початку сайт, url-адреса якого виглядає майже як адреса видання The Guardian, поширив начебто інтерв’ю, в якому колишній глава британської розвідслужби МІ-6 Джон Скарлет нібито розповідав про «триступеневий план» країн Заходу із розвалу Росії. Першим етапом його начебто стала Революція троянд у Грузії, в результаті якої до влади прийшов Міхеїл Саакашвілі.

Візуальне оформлення фейкового сайту повторює візуальне оформлення сайту британської газети Guardian.

Після цього – новину поширили як російські ЗМІ так і російські маловідомі сайти. Деякі ЗМІ пізніше видалили новини про це. Однак, як помітив журналіст і засновник порталу «Лапшеснималочная» Олексій Ковальов, сайт російського каналу «РЕН-ТВ» і досі не видалив ​цю новину​.

Російська служба BBC навіть проаналізувала текст фейкового інтерв’ю: «Побудова речень у тексті часто повторює моделі російської мови, а деякі слова вжиті так, ніби автор при перекладі не зміг знайти відповідного варіанту англійською».

Наприклад, у статті написано «Just nine years ago on such days the 5-day conflict in Georgia took place...». Переклад: «Дев’ять років тому, у ці дні...». А правильно або ж краще сказати: «Just nine years ago on this day...». BBC наводить й інші приклади.

У статті «колишній глава британської розвідки» хвалить Бориса Єльцина: «Через його бездіяльність ми сподівалися на швидкий успіх» і нарікає на рішучі дії російської влади під час війни в Грузії. «На жаль, війна 2008 року в Грузії стала залізним кулаком Москви проти нашого найбільшого стратегічного плану на Кавказі», – цитують фальшиве інтерв'ю російські ЗМІ. Як пише видання The Times, деякі образи у цій статті цілком відповідають нинішньому наративу російської влади про «агресію Заходу», захистити від якої може лише Володимир Путін.