«Я вдома так не жив, як тут»: чому не всі українці в Європі планують повернення на батьківщину (відео)

У Брюсселі, в одному з колишніх офісних приміщень, працює прихисток для українців, які через війну були змушені покинути свої домівки. Тут живуть пенсіонери, люди з інвалідністю та родини з дітьми – ті, хто ще не знайшов постійного житла в Бельгії. Радіо Свобода поговорило з мешканцями прихистку про життя в Європі, доступ до медицини, допомогу від держави, підтримку волонтерів – і чи планують вони повертатися додому після завершення війни.

