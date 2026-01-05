У Брюсселі, в одному з колишніх офісних приміщень, працює прихисток для українців, які через війну були змушені покинути свої домівки. Тут живуть пенсіонери, люди з інвалідністю та родини з дітьми – ті, хто ще не знайшов постійного житла в Бельгії. Радіо Свобода поговорило з мешканцями прихистку про життя в Європі, доступ до медицини, допомогу від держави, підтримку волонтерів – і чи планують вони повертатися додому після завершення війни.