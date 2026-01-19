Гілкою та шафром. У Польщі нагородили українця за порятунок дітей, які провалилися під лід

Ольга Романів

«Я взяв гілку, ліг на живіт і поліз по льоду. Це десь метрів шість було від берега, може, сім. Лід дуже тонкий там був. Він уже почав піді мною ламатися», – розповідає українець Олександр Болотов. Разом із перехожим-поляком він врятував двох дев’ятирічних дівчаток у місті Бидгощ. Близнючки каталися на водоймі й в один момент провалилися у крижану воду.

За цей вчинок Олександру подякував у соцмережах віцепрем’єр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який мешкає в цьому місті. А згодом українця також запросили до міської ради Бидгоща, де вручили державну відзнаку від Сікорського. Історією порятунку дітей Олександр поділився з проєктом Радіо Свобода «Ти як?».

«Часу не було»

Олександр Болотов – зі Слов’янська Донецької області. До 2007 року працював у міліції – дільничним та у службовій частині. На пенсію вийшов у званні майора.

У лютому 2018-го він поїхав на заробітки до Польщі. Востаннє приїжджав у Слов’янськ на Новий рік і поїхав звідти майже за два тижні до початку повномасштабної війни. Згодом до нього переїхали й рідні.

Родина Олександра живе в Бидгощі на півночі Польщі. Сам він у місті буває лише на вихідних, бо працює водієм.

10 січня, у суботу, Олександр ішов купувати зимове взуття для роботи й проходив парком біля Бидгощського каналу. На мосту він побачив, як дві дівчинки-близнючки каталися на водоймі – і в один момент провалилися під кригу.

Було видно лише голови з-під льоду

«Дивлюся – одна провалилася, друга сестричка підбігла і теж провалилася. Я не вагався, часу не було, ухвалив рішення рятувати. Коли я прибіг, не було ніяких підручних матеріалів. Я знайшов гілку від дерева, яка впала. Взяв цю гілку, ліг на живіт і поліз по льоду. Це десь метрів шість було від берега, може, сім. Лід дуже тонкий там був. Він уже піді мною почав ламатися. І коли я подав гілку дівчатам, вони схопилися, але я не міг їх витягти – було видно лише голови з-під льоду».

На заклик про допомогу відгукнувся чоловік – поляк, який ішов тією ж дорогою.

«Він прибіг, зняв свій шафр. Я одній дівчині подав палку і сказав, щоб вони не чіплялися одна за одну, бо потонуть разом. Пану сказав, щоб він на лід не виходив, бо ми теж підемо під нього. Його шарф я дав іншій дівчині. І він мене витяг за ноги на берег разом із дівчатами».

Потім приїхали рятувальники і медики. Дівчат відвели додому – вони живуть неподалік від каналу.

Олександр каже: свій вчинок не вважає героїчним – просто зробив те, що мав би зробити будь-який перехожий.

Це мій обов’язок людей рятувати

«Я сам у дитинстві колись теж ледь не потонув – мене рибалки врятували. Це мій обов’язок людей рятувати. Мене так навчали з дитинства, навчали у школі, в училищі, командири, колеги».

«Найважливіше – людяність»

Олександр познайомився з поляком Гжегошом Фіріним лише через тиждень після інциденту. Обох чоловіків запросили 17 січня до міської ради, щоб подякувати за порятунок дітей.

Бидгощ пишається такими мешканцями

«Бидгощ пишається такими мешканцями. Я радий, що можу вітати в міській ратуші людей, які проявили таку велику мужність і є прикладом для інших», – сказав міський голова Рафал Брудський.

Воєвода Куявсько-Поморського воєводства Міхал Штибель додав, що вірить: розголос цієї ситуації збереже життя в майбутньому і нагадає людям, що не можна ходити по водоймах взимку. Також він вручив українцю нагороду від віцепрем’єра, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

«Я радий, що вам вдалося показати справжнє обличчя українського народу. Прошу вас прийняти цю відзнаку на державному рівні, адже це буде наукою для людей, які, знаючи цю історію, не будуть лізти на лід. Це небезпечно, але, на жаль, це все ще трапляється».

14 січня Радослав Сікорський написав у мережі Х: «Як мешканець Бидгоща, я дякую пану Олександру. Не дозволимо російській пропаганді підривати польсько-українську солідарність проти ворога, який загрожує обом нашим народам».

13 січня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі Х зазначив: «Такі вчинки нагадують нам про найважливіше – людяність. Наразі майже мільйон українців щодня працюють у Польщі – будують, лікують, керують транспортними засобами, навчають, сплачують податки. І рятують життя. Українці та поляки. Разом. Без зайвих слів – просто працюють разом, коли це необхідно».

Також з Олександром зустрівся надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Боднар. Він вручив подяку за порятунок життя дітей та наголосив, що така готовність прийти на допомогу є зразком людяності, відваги й солідарності.