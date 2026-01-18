У МЗС Чехії розкритикували заяву Павела про «швидке постачання» бойових літаків Україні

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що президент Петр Павел не консультувався з урядом, коли під час візиту до Києва говорив про можливість «швидкого постачання» кількох бойових літаків для України. В ефірі програми Otázky Václava Moravce він назвав дії глави держави «поведінкою слона в порцеляновій крамниці».

За словами Мацінки, президент не має повноважень давати подібні обіцянки без узгодження з урядом, а його заява «могла створити проблеми в коаліції та знизити шанси на реальне надання літаків». Питання мають обговорити на коаліційній раді.

Президент Павел критику відкинув. Він заявив, що українська сторона вже щонайменше пів року виявляє інтерес до чеських навчально-бойових літаків L-159, які Київ розглядає як ефективні для боротьби з дронами. За словами президента, цього разу Володимир Зеленський запропонував не безоплатну передачу, а викуп літаків, що, на думку Павела, «могло б пришвидшити процес і стати вигідним для чеського виробника». Остаточне рішення, наголосив він, має ухвалювати уряд.

Спікер Палати депутатів Томіо Окамура заявив, що слова президента були відредаговані українськими медіа, а згодом без уточнень підхоплені чеськими. Колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський також назвав ситуацію «невдалою», вказавши на «брак координації між урядом і президентом».

Раніше колишня міністерка оборони Яна Чернохова заявляла, що всі літаки L-159, які перебувають на озброєнні, «потрібні чеській армії, і надлишкової техніки для передачі Україні наразі немає».

Раніше, 16 січня, президент Чехії Петр Павел під час візиту до Києві заявив, що «найближчим часом» його країна поставить Україні бойові літаки, які здатні збивати дрони, що наближаються.

«Чеська Республіка може у відносно короткі терміни поставити кілька середніх бойових літаків, які дуже ефективні в боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що нам вдасться швидко й успішно вирішити це питання», – заявив Павел на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.