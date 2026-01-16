«Ми просто в деяких питаннях не на одному боці»: Зеленський про заяву Трампа щодо мирної угоди

Саме Україна, а не Росія, проявляє ініціативу в переговорах, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він заявив на спільній з президентом Чехії пресконференції 16 січня, відповідаючи на питання журналістки про звинувачення президента США Дональда Трампа в «затримці мирної угоди».

«Я вважаю, якраз в України ініціатива в переговорах. Я вважаю, ми швидше, ніж Росія в цьому. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимось в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. І ультиматуми, на мій погляд, не працююча модель у демократичних відносинах між країнами», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібна гарантія, що війна не відновиться через якийсь час, зокрема, після закінчення терміну Трампа. Відтак гарантії безпеки повинні бути такими, щоб мати довіру українського народу: «наших людей, які розбираються в гарантіях безпеки набато краще, ніж більшість міністрів оборони світу».





Водночас, зазначив голова держави, після війни Україні знадобиться допомога для швидкого відновлення та підтримки сильної армії як основної запоруки безпеки.

«Це, мені здається, стратегічно важливі речі. Зрозуміло, що США хочуть завтра закінчення війни, а ми хочемо зробити це вже сьогодні. Обидві сторони зацікавлені зробити це швидше, й розуміємо, що відтермінування підписання й закінчення війни йде з боку Росії» – заявив він.

Як приклад він навів обмін полонених «1000 на 1000», щодо якого, за його словами, були домовленості наприкінці минулого року, але він не відбувся:

«В чому проблема, в чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні, ми? Росія. Чоу вони не міняють? Є в США відповідь на це питання? Ні, тому що є деякі питання, які некомфортні, але абсолютно справедливі. Росія затягує всі процеси, починаючи з гуманітарного трека».

Відтак, на думку президента, потрібен «достатній тиск на Росію й усе закінчиться».

«Я вважаю, що ми дуже близькі до цього», – додав Зеленський.

В ексклюзивному інтерв’ю Reuters 14 січня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія затримує укладення потенційної мирної угоди. Агенція відзначає, що ця теза Трампа різко контрастує з риторикою європейських союзників, які постійно стверджують, що це Москва мало зацікавлена в припиненні майже чотирирічної війни проти України.

Водночас пмериканський лідер не виключив зустрічі із президентом України на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі наступного тижня.

Зі словами Трампа про те, що Україна гальмує мирну угоду, не погодився рем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Це Росія відкидає мирний план, підготовлений США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні атаки на українські міста», – написав Туск на своїй сторінці X.

Натомість у Кремлі президента США підтримали – речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що «Путін і російська сторона залишаються відкритими» до переговорів.



