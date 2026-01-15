Україна, а не Росія затримує мирну угоду – Трамп

Україна, а не Росія, затримує укладення потенційної мирної угоди, заявив президент США Дональд Трамп Reuters в ексклюзивному інтерв’ю Reuters 14 січня. Агенція відзначає, що ця теза Трампа різко контрастує з риторикою європейських союзників, які постійно стверджують, що це Москва мало зацікавлена в припиненні майже чотирирічної війни проти України.

Перебуваючи в Овальному кабінеті Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення, натомість Зеленський, за словами президента США, є більш стриманим.

«Я думаю, він (Путін – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, Україна менш готова укласти угоду», – сказав американський лідер.

Відповідаючи на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не розв’язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів одним словом: «Зеленський».

Американський лідер не виключив зустрічі із президентом України на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі наступного тижня.

Раніше цього тижня видання Financial Times написало, що Лідери країн «Групи семи» у швейцарському Давосі переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України.

За цим повідомленням, 21 січня з Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським планують зустрітися лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



