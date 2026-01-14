У Давосі лідери «Групи семи» переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України – FT

Лідери країн «Групи семи» під час щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі переконуватимуть президента США Дональда Трампа підтримати гарантії безпеки для України, пише Financial Times із посиланням на чотирьох високопосадовців, обізнаних із питанням.

21 січня з Трампом і його українським колегою Володимиром Зеленським планують зустрітися лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Один із європейських чиновників, який брав участь у консультаціях перед початком зборів у Давосі, наголосив, що без погодження зі США неможливо буде реалізувати розгортання багатонаціональних сил, про можливість якого після завершення бойових дій заявляють Велика Британія та Франція. «Досі незрозуміло, що насправді (з цього приводу – ред.) думає Трамп», – відзначило джерело FT.

Цього року збори Всесвітнього економічного форуму відбудуться з 19 до 23 січня. За словами президента форуму Борге Бренде, його відвідають майже 400 лідерів, серед яких президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, президент Аргентини Хав’єр Мілей та лідер Колумбії Густаво Петро.