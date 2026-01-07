Прем’єр Британії: законодавці голосуватимуть за кількість військ, які відправлять до України

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що законодавці матимуть можливість проголосувати щодо остаточної кількості військ, розгорнутих до України, у разі укладення мирної угоди.



Ця заява пролунала після того, як після зустрічі в Парижі Велика Британія та Франція заявили про свою готовність направити війська, якщо буде укладено мирну угоду.



Лідерка консерваторів Кемі Баденох розкритикувала Стармера за те, що він не зробив заяви парламенту щодо досягнутих домовленостей.



«Ми (на зустрічі «Коаліції охочих» в Парижі – ред.) досягли реального прогресу щодо гарантій безпеки, які є життєво важливими для забезпечення справедливого та міцного миру. Разом з президентом Макроном та президентом Зеленським ми узгодили декларацію про наміри щодо розгортання сил у разі укладення мирної угоди. Ми викладемо деталі в заяві якомога швидше», – заявив Стармер.



Британський прем’єр пообіцяв інформувати Палату про розвиток ситуації, і «якщо війська будуть розгорнуті відповідно до підписаної декларації, я винесу це питання на голосування в Палаті».



Також до Стармера пролунало запитання щодо того, чи братимуть війська участь у бойових діях. Прем’єр відповів:



«Розгортання буде лише після припинення вогню, це буде для підтримки можливостей України, проведення операцій стримування та будівництва та захисту військових вузлів».



«Кількість буде визначена відповідно до наших військових планів, які ми розробляємо та очікуємо підтримки інших членів. Отже, цю цифру я поставлю перед Палатою, перш ніж ми розгорнемо війська», – додав він.

Читайте також – Підсумки зустрічі у Парижі: будуть «партнерські війська», але після припинення вогню

6 січня в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. У зустрічі взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії, а також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Стали відомими також нові подробиці щодо внеску від провідних держав Коаліції. Окрім розгортання на території України так званих сил заспокоєння, Британія й Франція готуються створити там військові центри й збудувати захищені об’єкти для виробництва зброї, щоб підтримати оборонні потреби України, розповів британський прем’єр Кір Стармер.

Французький неназваний посадовець повідомив The Wall Street Journal, що англо-французькі військові центри в Україні забезпечуватимуть канали, через які робота союзників України може бути організована та скоординована..

Росія виступала проти присутності сил НАТО на території України після завершення війни, однак президент США і його оточення випромінювали оптимізм щодо можливостей переконати Кремль на це погодитися.



