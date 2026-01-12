Зеленський доручив фіналізувати документ щодо гарантій безпеки США для України

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь переговорної групи України щодо спілкування з американською стороною – про це він повідомив 12 січня.

За його словами, учасники групи обговорили графік на наступні два тижні щодо зустрічей, підготовки документів та можливого підписання.

«Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз», – заявив голова держави.

Зокрема, Зеленський доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру економіки Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертизу економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США, а також й тристоронніх за участі Європи. Зокрема, учасники наради визначили параметри «механізмів використання коштів на відбудову», які надходитимуть від партнерів.





«Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися», – сказав Зеленський.

Він схвально оцінив тактику щодо танкерів «тіньового флоту» і фінансових схем, які «допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції». На думку президента, аналогічні практики треба поширювати й на Росію:

«Якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів».

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».







