Зеленський: Росія намагається зламати відносини Києва з партнерами, протидія буде відчутною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зламати відносини Києва з партнерами, протидія буде відчутною.



За його словами, Україна ніколи не була й не буде перепоною для дипломатії, натомість Росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує «на всі удари й тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатії, проти партнерів».

«Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутною – і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею з партнерами, і зокрема санкціями», – заявив він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив на важливості того, що поновлено рух у Конгресі США у напрямку більш жорстких санкцій проти Росії, проти російської нафти – «це дійсно може спрацювати».

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки й досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США і України зустрінуться, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

6-7січня представники України та США проводили переговори у Парижі.

6 січня в Парижі відбулися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі «Коаліції охочих» в Парижі була оприлюднена декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».



