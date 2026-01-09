Каллас: застосування Росією «Орєшніка» є попередженням для Європи і США

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас засудила черговий російський масштабний удар по Україні, заявивши, що лідер РФ Володимир Путін не хоче миру.

«Путін не хоче миру, відповідь Росії на дипломатію – це ще більше ракет і руйнувань. Ця смертельна схема повторюваних масштабних російських ударів діятиме, доки ми не допоможемо Україні її розірвати. Повідомлення про використання Росією ракети «Орєшнік» є явною ескалацією проти України і попередженням для Європи і США», – написала Каллас у соцмережі X 9 січня.

Вона наголосила, що країни ЄС «повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони» і негайно виконати свої зобов’язання перед Україною. «Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема шляхом посилення санкцій», – додала Каллас.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом для удару по Україні 9 січня, основною ціллю якого була Київщина, російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.

«Такий удар поблизу кордонів ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті й випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на бездумні дії Росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів і всі країни й міжнародні організації про деталі цього небезпечного удару дипломатичними каналами», – написав Сибіга у соцмережі X.

У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники. У місті також є перебої з електро-, водопостачанням і опаленням. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.



