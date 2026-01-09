У Києві повідомляють про пошкодження 40 об’єктів, зокрема будівлі посольства через удар РФ

У Києві внаслідок російського удару в ніч проти 9 січня пошкоджені 40 об’єктів, з них 20 – це житлові будинки, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Київська міська прокуратура додала, що, зокрема, пошкоджена будівля одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджене трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.

Наслідки атаки на Київ зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах, кажуть у прокуратурі.

За останніми даними, зросла кількість поранених внаслідок удару по Києву. «Загинули 4 людей, 25 постраждали. Серед загиблих – троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58-річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі. Серед поранених – медичні працівники, рятувальники і працівник поліції», – зазначили у прокуратурі.

Клименко, зі свого боку, повідомив, що ще одна людина вважається безвісти зниклою.

За словами міністра, через російські удари також виникли пожежі у житлових будинках і господарських спорудах у Броварському, Обухівському і Бориспільському районах Київської області.

«Загалом по країні працівники ДСНС врятували 40 людей. Серед них родина з Броварщини: мама, тато, бабуся і п’ятирічна дитина. Усім надано медичну допомогу», – повідомив Клименко.

Крім того, у МВС зазначили, що російські війська вночі атакували також Львівщину, Кіровоградщину і Черкащину.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом для удару російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.