Повітряні сили про російський удар: зафіксовано влучання 18 ракет і 16 дронів

Російські військові в ніч на 9 січня завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського і наземного базування, основним напрямком удару була Київщина, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За повідомленням, загалом для удару російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»).

Серед ракет були:

13 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;

22 крилатих ракети «Калібр»;

одна балістична ракета середньої дальності – запущена з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі: 226 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» (безпілотників інших типів); 8 балістичних Іскандер-М/С-400; 10 крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили військові, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Протягом ночі війська РФ масовано атакували Київ і Київську область ударними дронами, балістичними і крилатими ракетами. У Києві відомо про чотирьох загиблих, 24 постраждалих, є перебої зі світлом, водою й опаленням. Серед жертв є медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про 5 постраждалих.

Раніше сьогодні Повітряне командування «Захід» Повітряних сил України також повідомило, що російські військові пізно ввечері 8 січня вдарили по Львову ракетою, що рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів за годину по балістичний траєкторії.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що застосувало для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький пізніше повідомив, що на місці ракетної атаки у Львові провели лабораторні дослідження. «Радіаційний фон – у межах норми. Перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили», – зазначив він.