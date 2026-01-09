Поліція: серед загиблих і постраждалих у Києві є медики і рятувальники

Поліція Києва повідомила про зростання до 24 кількості постраждалих внаслідок нічного російського удару по Києву, серед них – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і троє медиків. Чотири людини, зокрема один медик, загинули.

За повідомленням, рятувальники і медики працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл.

У ДСНС уточнили, що постраждали п’ятеро рятувальників.

«Станом на 07:00 зафіксовані пошкодження у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському і Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові і приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі й обʼєкти інфраструктури», – зазначили у поліції.

У ДСНС додали, що 32 людей вдалося врятувати, і рятувальники продовжують працювати у Дніпровському і Дарницькому районах Києва.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв про чотирьох загиблих і 19 постраждалих у Києві внаслідок російських ударів в ніч проти 9 січня.

Міська влада також повідомила про перебої зі світлом, опаленням і водою через пошкодження критичної інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли, що армія РФ атакувала Київ ударними дронами, крилатими і балістичними ракетами, у місті лунали численні вибухи.

Напередодні про високий ризик повітряного удару РФ попереджали президент України Володимир Зеленський і посольство США в Україні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.