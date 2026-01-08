«Сьогодні вночі може бути новий російський масований удар» – Зеленський у відеозверненні

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 8 січня попередив про високу ймовірність нового російського повітряного удару та розповів про перебіг відновлення інфраструктури областей, потерпілих днем раніше.

«Є інформація, що сьогодні вночі може бути новий російський масований удар. Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою», – наголосив глава держави.

Зеленський вказав, що в Дніпропетровській та Запорізькій областях після завданих 7 січня російських ударів була «надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням».

«У Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград та інші міста і громади Дніпровщини досі в роботі. Були сьогодні, на жаль, і нові удари – саме по енергетиці й по цивільному сектору також, в Кривому Розі – по житлових будинках», ؘ– відзначив президент України.

За даними місцевої влади, через вечірній удар по Кривому Рогу постраждали 10 людей, серед яких дитина, один поранений перебуває в тяжкому стані.

За прогнозами синоптиків, упродовж найближчої доби на більшій частині території України очікується значне похолодання, погода з температурою до 10 градусів морозу вдень і до мінус 15 градусів уночі утримуватиметься близько тижня.