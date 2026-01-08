Унаслідок удару по Кривому Рогу постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина – ОВА

Унаслідок завданого російськими військовими ввечері 8 січня ракетного удару по Кривому Рогу постраждали п’ятеро людей, серед яких дитина, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«57-річний чоловік у тяжкому стані. Побиті вікна та балкони в кількох багатоповерхівках. Також понівечена інфраструктура», – додав посадовець.

Раніше криворізький політик Олександр Вілкул інформував, що російські військові атакували місто двома балістичними ракетами «Іскандер», які поцілили по багатоквартирних будинках.

Унаслідок попереднього удару, завданого менш як добу тому, Кривий Ріг був знеструмлений, упродовж дня 8 січня постачання електрики вдалося частково відновити.

За даними Міненерго, російські війська вночі здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які були майже повністю знеструмлені.

У Запорізькій області електропостачання відновили, у Дніпропетровській області на ранок без електропостачання залишалися близько 800 тисяч споживачів, ремонтні роботи тривають.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.