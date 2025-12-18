У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей – ОВА

У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



За його словами, жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості, решта – на амбулаторному лікуванні.



«Зайнялися господарські споруди. Понівечені приватна оселя, 5 двоповерхових будинків, адмінбудівля та будівля закладу культури, гаражі», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.