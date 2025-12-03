Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 5 – Гайваненко

У Кривому Розі зросла кількість поранених, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко 3 грудня.

«Ще двоє постраждалих – 72-річний чоловік та 78-річна жінка – звернулися по медичну допомогу після ракетного удару по Кривому Рогу», – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Відтак загалом відомо про п’ятьох потерпілих. Гайваненко уточнив, що трьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російські війська ввечері 3 грудня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Раніше було відомо про трьох поранених, в тому числі дитину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



