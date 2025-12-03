ОВА: війська РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Російські війська ввечері завдали ракетного удару по Кривому Рогу, постраждала жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

За його даними, зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля.

Він додав, що зросла кількість постраждалих внаслідок російських атак на Нікопольщині – окрім дівчинки та чоловіка, також постраждала 66-річна жінка.

Згодом Гайваненко уточнив, що у Кривому Розі, за оновленими даними, вже троє постраждалих, серед них – 3-річна дівчинка, яка лікуватиметься амбулаторно.

Місцевий політик Олександр Вілкул заявив, що було влучання балістикою, попередньо «Іскандером-М», в адміністративну будівлю, також багато пошкоджених багатоповерхівок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



