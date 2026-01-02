Удар по окупованих Хорлах: що наразі відомо

Російська окупаційна адміністрація Херсонщини заявляє про нібито удар Сил оборони України по кафе у селі Хорли на узбережжі Чорного моря, внаслідок чого нібито загинуло цивільне населення.

У Генштабі Збройних сил України відкидають будь-які закиди у нанесенні ударів по цивільних об’єктах.

Радіо Свобода зібрало всю наявну наразі інформацію щодо ймовірного інциденту та реакції на подію.

Що відомо?

Російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема, з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів

1 січня очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо звинуватив у соцмережах Збройні сили України в ударі по кафе та готелю в окупованому селі Хорли на узбережжі Чорного моря в ніч проти 1 січня.

«Удар був завданий після роботи розвідника – майже під бій курантів», – написав Сальдо в своєму телеграм-каналі.

Підконтрольний Росії голова окупованої частини області заявив 1 січня про 24 загиблих, у тому числі дитину, та понад 50 поранених у Хорлах.

У Генштабі ЗСУ того ж дня, 1 січня, відкинули причетність до удару українських військових.

«Інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України у соцмережах. Сили оборони України дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права і завдають ударів виключно по військових цілях противника, об’єктах паливно-енергетичного комплексу РФ та інших законних цілях, маючи на меті зменшення військового потенціалу країни-агресора», – заявив речник Генштабу Дмитро Лиховій у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Російські пропагандисти та військово-політичне керівництво РФ неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема, з метою впливу на міжнародних партнерів України та перебіг мирних переговорів», – додав у коментарі «Суспільному» 1 січня Дмитро Лиховій.

«Закрита територія»

Залишились самі старенькі, у кого найгірші хати, які не можна було якось корупційно використати

Хорли – це одне з сіл Каланчацької селищної громади на Херсонщині. Воно розташоване на півострові Гіркий Кут, що омивається Чорним морем. І до початку повномасштабного вторгнення РФ до України цей населений пункт був курортним.

Село Хорли – дуже маленький населений пункт навіть за мірками Херсонщини, Причорномор’я, каже головний редактор херсонського онлайн-видання «Мост» Сергій Нікітенко.

За даними дослідника півдня України, заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова, в ньому мешкали до повномасштабного вторгнення 600 осіб.

«Із повномасштабним вторгненням у результаті дій окупаційних адміністрацій абсолютна більшість навіть тих 600 осіб були змушені втікати звідти. Особливо ті, чиї будинки дещо кращі. Тими будинками розпоряджався місцевий гауляйтер, який здавав їх російським військовим чи ФСБшникам, якимось іншим російським спеціалістам. В результаті село практично позбулося місцевих мешканців. Залишились самі старенькі, у кого найгірші хати, які не можна було якось корупційно використати», –розповів Радіо Свобода Сергій Данилов.

Всі ці прибережні готелі, колишні радянські санаторії, бази відпочинку та генделики біля моря місцеві обходять стороною, бо всі чудово розуміють, що там російські військові

В умовах повномасштабного вторгнення РФ до України Хорли, як й інші прибережні зони півдня, перетворюються у «закриту зону» – аналітик проєкту InformNapalm Антон Павлушко пояснює, чому.

«Всі ці прибережні готелі, колишні радянські санаторії, бази відпочинку та генделики біля моря місцеві обходять стороною, бо всі чудово розуміють, що там російські військові. Хорли – півострів, на якому бази відпочинку. Поруч Скадовськ, далі Портова та Чорноморське, куди постійно прилітає. Десь тут постійно стоїть перша лінія ППО росіян, щоб відбити дрони, що летять на Крим – от десь там у полях постійно ловляться ці Букі-Оси (ЗРК «Буки» й «Оси» – ред.). Там же стартують російські патрульні катери, щоб контролювати БЕКи (безекіпажні катери – ред.). Там же катери та прикордонники, що захищають від ДРГ Тендрівську косу. Там військовий на військовому», – зазначає Антон Павлушко.

«Режим перепусток»

Потрапити в таку зону будь-яка випадкова людина не може, каже політолог Сергій Данилов.

Всі люди заїхали туди, маючи якісь перепустки від росіян

«Таких закритих територій на всьому півдні, на узбережжі Азовського і Чорного морів доволі багато. Наприклад, Бердянськ – там, напевно, закрита коса. У Приморську Запорізької області вся прибережна смуга, де санаторії, бази відпочинку, закрита. Теж саме на Арабатській стрілці, в Залізному порту, Лазурному. Хорли – така ж сама закрита територія. Тільки відрізняється тим, що повністю з прилеглими селами закрита територія. Виїхати туди стороннім людям неможливо. Якби хтось захотів поїхати в той ресторан відпочити, то туди заїхати неможливо».

Про необхідність мати перепустки від російської окупаційної влади чи військових, аби потрапити в Хорли, говорить в коментарі Радіо Свобода і головний редактор херсонського онлайн-видання «Мост» Сергій Нікітенко.

«Очевидно, що всі, хто туди приїхав, приїхали з Каланчака, навколишніх сіл. І треба розуміти, що в Хорлах рік як діє режим перепусток. Туди не можна потрапити просто так. Хорли розташовані на півострові, там одна дорога і по-іншому заїхати неможливо. Тобто всі люди заїхали туди, маючи якісь перепустки від росіян».

Вся ця ситуація, очевидно, розкручується росіянами для аудиторії назовні – не в Росії і не в Україні

Інформацію про закритий характер населеного пункту і практичну відсутність у ньому наразі місцевих жителів підтверджують і російські джерела, які проаналізував журналіст Денис Казанський.

Зокрема, він звертає увагу на публікації про Хорли російської блогерки Санії Денисової. «За її словами, жодних місцевих мешканців у кафе на святкуванні не могло бути, тому що їх з села практично вигнали. Хорли – це курортне містечко, де всі гарні будинки і готелі давно вже віджали члени окупаційної влади і російські окупанти. Денисова підтверджує, що в’їзд до села закритий, там стоять військові пости і потрапити туди можна лише по перепустках. А це означає, що жодні мирні мешканці не могли там зібратися на Новий рік в кафе апріорі», – зазначає Денис Казанський.

Хто був у Хорлах?

Денис Казанський також звертає увагу на публікацію колишнього народного депутата-регіонала Олега Царьова, який підтримав російське вторгнення в Україну в 2014 році та втік до РФ. Він у своїх дописах прямо вказує, що у кафе у Хорлах могли перебувати місцеві чиновники російської окупаційної влади та військові.

Наразі українські журналісти-розслідувачі змогли ідентифікувати на основі списків, оприлюднених російською окупаційною адміністрацією, низку осіб, що перебували у Хорлах.

Так, наприклад, за даними журналіста, документатора воєнних злочинів родом із Каховки Олега Батуріна, серед загиблих – головна спеціалістка відділу муніципального майна окупаційної адміністрації Каланчака.

Він також висловлює припущення, що в Хорлах могла перебувати, і голова окупаційної адміністрації Каланчака Галина Перелович.

По родинних зв’язках видно, що у багатьох загиблих були зв’язки з колаборантами

Серед тих, хто аналізував оприлюднені російською окупаційною владою списки ймовірних загиблих в Хорлах, головний редактор херсонського онлайн-видання «Мост» Сергій Нікітенко:

«Вся ця ситуація, очевидно, розкручується росіянами для аудиторії назовні – не в Росії і не в Україні. Очевидно, намагаються зробити резонанс. Саме тому вчора ними було ухвалене рішення опублікувати списки загиблих, і з вчорашнього вечора почали їх публікувати. На сьогодні кажуть, що опізнано вже 13 тіл загиблих. Були опубліковані вчора прізвища 7 людей і сьогодні двох людей».

Журналіст зазначає, що серед ідентифікованих осіб наразі не виявлено жодного жителя самого населеного пункту Хорли.

«Троє – це точно ті, хто співпрацював із росіянами. Там є громадянин Росії, чеченець, якого довго шукали самі росіяни за підозрою у перевезенні наркотичних речовин. Він багато років, ми так розуміємо, мешкав у Криму. З’ясували через злиті російські бази, що він постійно перетинав адмінмежу між Херсонською окупованою областю і Кримом окупованим. У нас є докази, що він їздив постійно разом такою громадянкою України Іриною Бот. Вона очолює окупаційну школу в селі неподалік Хорлів – Гаврилівці», – каже Сергій Нікітенко.

Додає: «Ще декілька людей – це працівники колишніх та чинних окупаційних адміністрацій. Колишній начальник окупаційної Каланчацької поліції, дружина якого працює заступницею окупаційного керівника Нової Каховки. По родинних зв’язках видно, що у багатьох загиблих були зв’язки з колаборантами».

Журналіст-розслідувач також зазначає, що вдалося ідентифікувати особи ще двох жінок, але їхніх зв’язків з окупаційною владою наразі не виявили. Відповідно, припускає, що ті могли працювати в кафе, де, ймовірно, стався інцидент, або в розташованому поряд готелі.

Втім, наразі повний список осіб, які, ймовірно, перебували у Хорлах, невідомий. Так, голова «Центру вивчення окупації», колишній спікер міської ради Маріуполя Петро Андрющенко, аналізуючи російські джерела, звертає увагу на кількісні дані щодо кількості ймовірних постраждалих:

«Сальдо заявив, що в кафе було понад 100 людей. Загинули від удару – 24. Понад 51 постраждалий, з них 13 в лікарнях. Питання – а де решта і чому вона ще досі не дала жодного коментаря? Ну, логічне ж питання, погодьтесь? Хоча, це скоріш відповідь...»

Наразі голова окупаційної адміністрації Херсонщини заявляє, що внаслідок удару по Хорлах загинули 27 людей, зокрема 2 дітей, ще 31 людина була поранена.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.