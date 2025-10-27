Тисячі проваджень про держзраду, але засуджені не всі: як виявляють та карають прихильників РФ на півдні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Запорізької і Херсонської областей відкрили понад три тисячі кримінальних проваджень за злочини проти основ національної безпеки. Йдеться про державну зраду, колабораційну діяльність, перешкоджання законній діяльності ЗСУ тощо.

Водночас аналітики, які збирають досьє на ймовірних колаборантів, зазначають, що не всі фігуранти притягнуті до відповідальності. Чому так відбувається, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Одним з яскравих прикладів активної співпраці з РФ після початку повномасштабного вторгнення став Володимир Сальдо. Ще в червні 2022 року у на той момент окупованому Херсоні Сальдо отримав російський паспорт. Водночас він є українським громадянином, якого розшукують українські правоохоронці.

Сальдо має два заочних вироки по 15 років – за створення окупаційної адміністрації та проведення незаконного референдуму. Суди визнали його винним за статтями «державна зрада», «колабораційна діяльність», «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Ці статті в Кримінальному кодексі віднесені до злочинів проти основ національної безпеки – поряд зі шпигунством, диверсією чи перешкоджанням законній діяльності Збройних сил.

Херсонщина: «Дев’ять довічних вироків»

Як розповіли «Новинам Приазовʼя» у прокуратурі Херсонської області, саме за їхніми провадженнями 425 осіб вже засуджені, з них 9 до максимального покарання, тобто до довічного позбавлення волі.

Більшість таких справ розглядається в порядку спеціального досудового розслідування

«Звісно, тут маю констатувати те, що більшість таких справ у нас розглядається в порядку спеціального досудового розслідування і, відповідно, спеціального судового розгляду. Тобто за відсутністю обвинувачених, які переховуються від правосуддя. Але цей механізм дозволяє не чекати фізичного затримання особи, а відповідно забезпечити все ж таки притягнення її до відповідальності на підставі вже зібраних доказів.

Відповідно, після оголошення, наприклад, вироку, якщо така особа буде затримана, покарання виконується негайно, оскільки вирок вже набуде чинності. Я мушу також зазначити, що правоохоронні органи дуже активно співпрацюють з міжнародними партнерами для розшуку таких осіб і відповідно подальшого притягнення їх до відповідальності», – повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська.

Заочні обвинувачення мають шанси перетворитися на реальне покарання, додала вона і навела один з таких прикладів.

«У нас була справа, яка розпочиналася саме в порядку in ansentia (заочно). І цьогоріч прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської окружної прокуратури до суду скеровано вже обвинувальний акт стосовного громадянина, який обвинувачується у пособництві державі-агресорці. За матеріалами слідства, саме у липні 2022 року чоловік прибув із підконтрольної Україні території до тимчасово окупованого селища Асканія Нова, де очолив захоплену окупантами установу «Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства», який окупанти перереєстрували та назвали відповідно до російського законодавства. Цьогоріч цей чоловік був переданий в Україну в межах процедури реадмісії, і наразі він в нас перебуває під вартою, де очікуватиме на вирок суду», – розповіла представниця прокуратури.

«Допомагали окупантам і досі без підозр»

Журналіст із Каховки Олег Батурін регулярно пише про жителів Херсонщини, які пристали на бік російських окупантів. За його словами, багато з них досі не мають не те, що вироків, але бодай підозр. Утім, додає журналіст, останнім часом слідчі почали реагувати швидше.

Зараз якось активніше і підозри з'являються колаборантам

«Достатня кількість колаборантів ще так званої першої хвилі, тобто це весна-літо 2022 року, дуже активно працювали на ворога, вони поки що не мають ані підозр, ані відповідно розгляду справ у суді. Хоча я знаю, що, наприклад, по деяких з таких хвостиків правоохоронці дійсно працюють.

Я це пов'язую з тим, що на початку був певний хаос в державі загалом. Така величезна кількість цих справ почалася, і правоохоронцям треба було якось увійти в режим такої роботи, щоб всіх правопорушників охопити цим. Зараз якось активніше і підозри з'являються колаборантам, вже так званої другої, третьої, четвертої чи останньої хвилі, буде правильніше сказати. Бо дуже багато випадків є, коли, наприклад, людина почала працювати на окупаційну владу у 2024 році, вона вже має оголошену офіційну підозру і справи вже деяких з них у суд попередавали, і навіть є вироки щодо деяких із них», – зауважив він.

«1275 людей отримали підозри»

Батурін стверджує, що знає випадки, коли люди, які співпрацювали з окупантами, виїжджали на підконтрольну Україні територію й українські правоохоронці їх не затримували. Це може відбуватися тому, що ніхто не готовий проти них свідчити, припускає журналіст. Водночас фігуранти можуть потрапити під слідство згодом, каже він.

«Буквально нещодавно навіть вироки виносилися таким людям. Ознайомившись з цими вироками, бачиш, що дійсно людину, наприклад, затримали у 2024 році, вона півтора року після звільнення правобережної Херсонщини спокійно проживала в іншому регіоні України. І тільки потім до неї виникли питання. Відповідно ці люди покарані нашою судовою системою», – зазначив він.

Речниця Херсонської обласної прокуратури Весіловська додає, 1275 людей вже отримали підозри. Вона пояснює, що є багато не тільки потенційних порушників, але й складів злочинів.

Зараз на деокупованих територіях залишаються люди, передають якісь відомості про розташування ЗСУ

«Це абсолютно різні категорії громадян. До кримінальної відповідальності особи притягуються безпосередньо ті, які брали участь у проведенні псевдореферендумів, так званих виборів, обіймали посади в окупаційних адміністраціях або псевдоправоохоронних органах, як-от поліція, установи виконання покарань, а також суди. Також співпрацювали з окупаційною владою, передавали інформацію чи ресурси ворогу.

Ви знаєте, про такі факти і ми завжди інформуємо суспільство, коли викриваємо людей, які, наприклад, зараз на деокупованих територіях залишаються і передають якісь відомості про розташування ЗСУ. Скажімо так, це категорія осіб, яких ми відносимо до так званих навідників, інформаторів ворога. Тобто категорії абсолютно різні, форми співпраці з ворогом також абсолютно різні», – зазначила вона.

Хто пішов на співпрацю з окупантами?

У Запорізькій області за час повномасштабного вторгнення прокуратура зареєструвала понад 1300 кримінальних проваджень. Слідчі повідомили про підозру 1048 фігурантам. З них 588 вже засуджені, розповідає керівник Запорізької обласної прокуратури Ярослав Михальчук.

«За фактом державної зради, допомога РФ в проводженні підривної діяльності проти України, виконання поставлених завдань кураторами з Росії щодо ліквідації певних осіб на підконтрольній Україні території.

Це обіймання посад з організаційно-розпорядчих функцій в органах, створених окупаційною владою, колабораційна діяльність, де передають матеріальні ресурси незаконним формуванням, пособництво державі-агресору, посягання на територіальну цілісність України, а також, звичайно, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань.

Саме несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ, про переміщення військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань, де вони знаходяться», – уточнив він.

Вони йшли на співпрацю з окупантами свідомо, добровільно, ніхто їх не змушував

Категорії людей, яких притягають до відповідальності, теж дуже різні, додає керівник обласної прокуратури. За його словами, переважно це місцеві жителі тимчасово окупованих територій, які не виїхали на підконтрольну Україні територію, мають російські погляди, підтримують російські наративи та підтримують окупаційний режим.

«Хочу зазначити, що вони йшли на співпрацю з окупантами свідомо, добровільно, ніхто їх не змушував. Серед них є і колишні представники правоохоронних органів, місцеве самоврядування, колишні депутати різних рівнів та інші верстви населення», – додав він.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Своєчасне покарання»

Громадський рух «Чесно» у 2022 році започаткував «Реєстр зрадників», куди вносить імена політиків, журналістів, правоохоронців, присталих на бік окупантів. Організація пояснює, що важливо знати поіменно людей, які поширювали російську пропаганду чи працювали в окупаційних структурах. Автори орієнтуються на підозри та вироки від українського слідства. У списках – 161 людина з Запорізької області та 163 особи з Херсонщини. Аналітикиня руху «Чесно» Юлія Олещенко розповіла про фігурантів з цих регіонів.

Не було такого пильного спостереження, як зараз, за окупованими областями

«По нашому реєстру можна сказати, що там чимало по Запорізькій і Херсонській областях, навіть якщо дивитися тільки про народних депутатах, які родом звідти. Запоріжжя і Херсонщина, де тимчасово окуповані деякі регіони, там чи не найбільше таких фігурантів. Ми почали вести наш реєстр з 2022 року. І, наприклад, у 2014 році на Донеччині, Луганщині теж були колаборанти. Але ми не вели реєстр у 2014–2015 роках, велика частина осіб була або поза увагою, або не було такого пильного спостереження, як зараз, за іншими окупованими областями», – зауважила вона.

Досліджуючи тему, Олещенко звертає увагу на два моменти. По-перше, залишаються питання щодо відповідності законодавства міжнародному гуманітарному праву. Раніше Центр прав людини Zmina теж наголошував: стаття «колабораційна діяльність» не відповідає МГП, адже дозволяє переслідувати комунальників і рятувальників. Тобто тих, хто підтримує базові умови життя в окупації.

По-друге, додає аналітикиня, не завжди покарання настає своєчасно.

«Все-таки теж важливо, аби ці особи, які якось причетні до цього (злочини проти нацбезпеки) особливо з представників місцевого самоврядування – аби все-таки їм давали підозри не тоді вже, коли вони втекли за кордон, а коли вони ще в Україні і якось з ними ще можна попрацювати правоохоронним органам», – наголосила вона.

Російська влада у вересні 2022 року оголосила про анексію чотирьох українських областей, враховуючи Запорізьку. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва).