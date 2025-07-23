«Фасад» анексії та другий вирок. Як Кремль використовує Сальдо для легалізації окупації?

«Сальдо не мав авторитету, не був лідером громадської думки».

«Він був десь як фасад, він був потрібний для того, щоб показати, що є місцевий якийсь політичний діяч».

«Для України це принципово, що вона не віддає ці території. Для Путіна принципово – наголошувати на тому, що це російські території».

Призначений Кремлем керувати захопленою частиною Херсонської області Володимир Сальдо отримав другий заочний вирок від українського суду. Цього разу Херсонський міський суд засудив його до 15 років позбавлення волі за організацію і проведення так званого референдуму у вересні 2022 року на захопленій армією РФ Херсонщині.

Як Росія організувала процедуру, за результатами якої заявила про «приєднання» Херсонської області до РФ, та як Кремль продовжує використовувати так звані референдуми 2022 року, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Володимир Сальдо оголосив про так званий референдум щодо входження Херсонщини до складу РФ 20 вересня 2022 року. Голосування розпочалося вже за три доби і тривало п’ять днів – з 23 до 27 вересня. Підконтрольні РФ херсонські медіа, висвітлюючи голосування під час так званого референдуму, стверджували, що всі виборці – за Росію. Але вже менш ніж через два місяці після цього Сили оборони України звільнили Херсон.

Житель Херсону Владислав Недоступ був в окупованому місті під час проведення так званого референдуму і от що він розповів «Новинам Приазов’я»:

Всі сиділи по домах, взагалі мало людей виходило на вулиці

«Перший день був незабутній, був чудовий, всі сиділи по домах, взагалі мало людей виходило на вулиці, тому що не знали, чого очікувати. У перші ж дні побачили, як по вулицях, по під'їздах, біля ринку в Херсоні, на зупинках були такі мобільні місця для голосування. Це все відбувалось у супроводі озброєних військових. Боялися дуже люди, особливо в місті, що будуть ходити окупанти прямо масово по всіх квартирах. У Херсоні цього було набагато менше, ніж в інших містах. В нас відкрили, здається, вісім шкіл для проведення голосування на цьому референдумі. Ну і, звичайно, вони абсолютно всі були порожні», – згадує херсонець.

За його словами, в селах Херсонщини окупанти значно активніше примушували людей до участі в незаконному голосуванні, ніж в обласному центрі.

«В селах достатньо тільки одного колаборанта, який знає, хто, де живе. Спокійно проїжджає машина від двору до двору, йдуть зі скринькою з озброєними людьми. І зрозуміло, люди виходять, бо не можуть не вийти, тому що знають, що вони вдома сидять.

Більшість, я думаю, виходила, голосувала, тому що це все під примусом, під зброєю, тому що якщо ти не проголосуєш, не зробиш оцей демонстративний свій крок перед ними, то тебе може очікувати все що завгодно: ФСБ приїде наступного дня або Росгвардія. Вони одночасно проводили і голосування, і перепис населення, щоб зʼясувати, хто залишився, кого немає, і розуміти, де заселяти окупантів, кого тягати на допити», – зазначив Недоступ.

«Ломилися в хати»

Офіційну оцінку так званому референдуму від української влади дав тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він заявив: «Ані фейкові референдуми, ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять». І додав, що «Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх».

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський каже, те, що відбувалось на окупованих територіях, ніяк не відповідало нормам міжнародного законодавства.

Запитання, на яке організатори незаконного голосування запропонували відповісти жителям окупованого регіону, звучало так: «Ви за вихід Херсонської області зі складу України, утворення Херсонською областю самостійної держави та входження її до складу Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації?».

За офіційними російськими результатами, 87% виборців відповіли ствердно. Проте, каже Соболевський, міжнародним стандартам не відповідало не тільки рішення про референдум, але й саме голосування.

Дотриманням принципу таємності голосування не було

«Вони ходили просто по квартирах. Причому це не було по аналогії з виборами, коли людина не має можливості фізично, за станом здоров'я, брати участь у виборах, і тоді може бути організоване голосування на дому. Це коли, відповідно, члени комісії приходить до цієї людини, вона голосує так само з дотриманням принципу таємності голосування. Нічого такого не було, вони просто ходили підряд по квартирах, ломилися в хати, щоб хоч якусь кількість людей залучити до цього процесу.

Якщо це багатоквартирний будинок, то там ще був шанс тихенько сидіти, не відчиняти двері, вони не ламали їх, тому що дуже багато в них було роботи в цей день. Але коли мова йшла про приватний будинок, про якусь сільську хату, там це складніше було зробити, тому що, звичайно ніякого дотримання норм приватної власності не було. Заходили як до себе додому», – нагадав Соболевський.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Церемоніальна роль»

28 вересня 2022 року Володимир Сальдо підписав звернення до російського президента Володимира Путіна про так зване приєднання Херсонської області до РФ.

4 жовтня верхня палата російського парламенту схвалила анексію Херсонщини. Того ж дня Путін підписав конституційний закон про прийняття Херсонської області до складу РФ.

Соболевський впевнений: процедуру анексії Херсонщини розробив Кремль, а Сальдо відіграв «церемоніальну роль».

«Він був десь як фасад, він був потрібний для того, щоб показати, що є місцевий якийсь політичний діяч. Знову-таки, для власної аудиторії, тому що на Херсонщині Сальдо не мав авторитету, не був лідером громадської думки. На той час він був просто депутатом міської ради з дуже невеликою фракцією.

Він не мав політичного впливу саме в регіоні. Але для картинки, для росіян – колишній народний депутат, колишній мер Херсону, тобто це виглядало там, напевно, красиво. Тому вони це використовували для того, щоб показати, що це не захопленні території, а вони їх звільнили і далі внутрішні, регіональні, політичні діячі щось роблять, представляючи інтереси мешканців Херсонщини. Це його була основна функція насправді», – пояснив політик.

По стопах Радянського Союзу

28 вересня 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях. Серед них був і Володимир Сальдо, проти нього порушили справу за статтею «колабораційна діяльність». Тоді Сальдо назвав це звинувачення «юридично нікчемним».

У листопаді 2023 року суд в Одесі визнав його винним у державній зраді, колабораційній діяльності та запереченні російської агресії проти України і був засуджений заочно до 15 років в’язниці.

Другий обвинувальний вердикт проти Сальдо Херсонський міський суд оголосив 14 липня 2025 року, присудивши також 15 років ув’язнення. Справу розглядали без підсудного, у заочному режимі.

Також у вересні 2024 року Херсонська обласна прокуратура повідомила про завершення розслідування і спрямування до суду справи стосовно Володимира Сальдо за підозрою у викраденні майже трьох тисяч тонн українського зерна.

Херсонський політолог Олександр Мошнягул пояснив, навіщо російським окупантам були потрібні незаконні референдуми на захоплених територіях.

Показати росіянам, що вони – не загарбники

«Це метод Російської Федерації. В Росії вони себе називають спадкоємцями Радянського Союзу. І в Радянському Союзі, як, до речі, в нацистській Німеччині, себе влада позиціонувала як народна. Тобто та, яка представляє народні інтереси і все, що відбувається за ініціативою народу. Тобто така вже звичка, як тоді, коли у 1939 році Радянський Союз анексував Східну Польщу, тобто сучасну західну Україну (це відбулося в рамках пакту Молотова — Ріббентропа між СРСР та нацистською Німеччиною, який розділив сфери впливу у Східній Європі – ред.).

Це також було подано людям як проведення референдуму, який мав продемонструвати не анексію, не загарбання, а саме прояв волі народу. Вони це проводять саме для внутрішнього свого споживача, щоб росіянам показати, що вони – не загарбники», – зазначив політолог.

Від жовтня 2022 року Херсонська і Запорізька області значаться в російській Конституції як суб’єкти РФ. Мошнягул вважає, що Путін позбавив себе гнучкості в переговорах, коли пішов на такий крок.

Для Путіна принципово наголошувати на тому, що це російські території

«Я не знаю, особисто, що має статися у світі, у війні для того, аби Путін змінив свою позицію по цих територіях. Тобто він чітко народу заявив, що «ми їх приєднали, це наша територія». І тепер для того, щоб він відмовився від цих територій, мають відбутись дуже радикальні речі, які будуть загрожувати його особистій безпеці або безпосередньо територіальній безпеці Росії, або державності.

Тому у найближчому майбутньому переговорів не буде, бо для України це принципово, що вона не віддає ці території. Для Путіна принципово наголошувати на тому, що це російські території», – підкреслив він.

Президент України Володимир Зеленський називав російські референдуми на окупованих територіях відвертим фарсом. І додав, що їхні результати намальовані наперед.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)