Верхня палата парламенту РФ схвалила анексію частини території України

Вранці 4 жовтня Рада Федерації – верхня палата російського парламенту – ратифікувала договори «про входження ДНР, ЛНР, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії». Анексію підтримали всі присутні сенатори.

Вчора анексію частини українських територій схвалила Держдума РФ. Тепер документи має підписати Володимир Путін.

Російська влада визначила, що так звані вибори до законодавчих органів влади в анексованих регіонах мають відбутися 10 вересня 2023 року. А так званий перехідний період триватиме до 1 січня 2026 року.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Він же раніше підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.