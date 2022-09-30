Британія і Канада ввели нові санкції проти РФ

На тлі заяв Кремля про спроби анексії частини території України Велика Британії ввела нові санкції проти РФ.

Так, під британські санкції потрапили компанії в галузі IT-консалтингу, архітектурних, інженерних, рекламних, юридичних та аудиторських послуг.

У списку санкції опинилася голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна. Лондон вважає, що на посту вона «відіграла важливу роль в управлінні російською економікою на тлі незаконної війни російського режиму проти України та поширенні рубля на українські території».

Санкції ввела також і Канада проти 43 росіян. У список включили, зокрема, Тетяну Навку та дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, членів родини голови російської держкорпорації ВЕБ Ігоря Шувалова, віцегубернатора Санкт-Петербурга Володимира Княгініна, заступника голови правління ПАТ «Газпром» Фаміла Садигова.

Раніше про санкції проти Москви оголосили також Сполучені Штати. Під обмеження потрапили 14 осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, в тому числі двоє міжнародних постачальників, близькі родичі деяких російських високопосадовців та 278 членів російського парламенту «за уможливлення фейкових референдумів Росії та спробу анексії суверенної української території».