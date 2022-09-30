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Британія і Канада ввели нові санкції проти РФ

Раніше про санкції проти Москви оголосили також Сполучені Штати

На тлі заяв Кремля про спроби анексії частини території України Велика Британії ввела нові санкції проти РФ.

Так, під британські санкції потрапили компанії в галузі IT-консалтингу, архітектурних, інженерних, рекламних, юридичних та аудиторських послуг.

У списку санкції опинилася голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна. Лондон вважає, що на посту вона «відіграла важливу роль в управлінні російською економікою на тлі незаконної війни російського режиму проти України та поширенні рубля на українські території».

Санкції ввела також і Канада проти 43 росіян. У список включили, зокрема, Тетяну Навку та дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, членів родини голови російської держкорпорації ВЕБ Ігоря Шувалова, віцегубернатора Санкт-Петербурга Володимира Княгініна, заступника голови правління ПАТ «Газпром» Фаміла Садигова.

Раніше про санкції проти Москви оголосили також Сполучені Штати. Під обмеження потрапили 14 осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, в тому числі двоє міжнародних постачальників, близькі родичі деяких російських високопосадовців та 278 членів російського парламенту «за уможливлення фейкових референдумів Росії та спробу анексії суверенної української території».

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