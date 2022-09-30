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США заявили про нові санкції проти Росії через заяви про анексію окупованих територій України

OFAC також оприлюднило нові правила, які застерігають міжнародні компанії щодо наслідків у разі надання Росії політичної та економічної підтримки

Офіс із контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів анонсував додаткові санкції проти Росії через заяви Володимира Путіна про приєднання окупованих регіонів України.

За повідомленням Мінфіну, під обмеження підпадають 14 осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом, в тому числі двоє міжнародних постачальників, близькі родичі деяких російських високопосадовців та 278 членів російського парламенту «за уможливлення фейкових референдумів Росії та спробу анексії суверенної української території».

OFAC також оприлюднило нові правила, які застерігають міжнародні компанії щодо наслідків у разі надання Росії політичної та економічної підтримки.

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«Ми не потерпимо шахрайських спроб Путіна анексувати частину України. Казначейство та уряд США вдаються до термінових дій сьогодні, аби ще більше послабити вже підірваний військово-оборонний комплекс Росії та підважити її здатність вести цю протиправну війну», – заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Серед осіб, які потрапили під санкції:

  • голова Центробанку Ельвіра Набіулліна
  • компанія «Радіоавтоматика» – російська фірма із оборонних закупівель, яка спеціалізується на закупівлях іноземних товарів для Росії і «продовжує спроби обійти санкції»
  • білоруська державна компанія «Сохім», яка експортує до Росії

Науково-технічний центр радіоелектронної боротьби, відомий як АТ НТЦ РЕБ, який займається дослідженнями і розробками для Міністерства оборони Росії, зокрема, системи радіоелектронної боротьби, що використовується дронами російськими дронами

Все майно підсанкційних осіб, яке було виявлене на території або під контролем США, підлягає блокуванню, повідомляє OFAC. Також блокуються організації, які володіють, прямо чи опосередковано, 50 або більше відсотками в структурі власності цих компаній.

Раніше 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.

Україна, країни Заходу і багато інших країн світу вже заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України.

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