До нового списку санкції ЄС можуть потрапити 37 осіб та компаній, які займалися псевдореферендумами

Новий, восьмий пакет санкцій ЄС проти РФ, який сьогодні запропонувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, може містити, серед іншого, обмежувальні заходи щодо 37 осіб та компаній, які займалися організацією так званих референдумів на окупованих територіях України. Про це Радіо Свобода повідомив на умовах анонімності дипломат ЄС.

У розпорядженні Радіо Свобода є список осіб та організацій, щодо яких можуть бути застосовані нові санкції ЄС.

Так, у переліку є російські співаки Юлія Чичеріна, Микола Расторгуєв, Олег Газманов, один з ідеологів «русского мира» Олександр Дугін, компанії «Гознак», «Алроса», завод імені Дегтярьова та інші. У списку серед імен вказуються російські політики Олександр Харичев і Борис Рапопорт (із відділу роботи Держради в Адміністрації президента РФ, який займався підготовкою псевдореферендумів), кілька посадовців з так званих «адміністрацій», призначених Кремлем на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької областей та інші.

За даними дипломата ЄС, представлений сьогодні послам Євросоюзу пакет нових санкцій проти РФ передбачає додаткові торгові заборони на імпорт та експорт російської продукції.

В тому числі, повну заборону на імпорт із Росії сталі та металопродукції, імпорт целюлози та паперу, машин та пристроїв, на які раніше не було заборони.

Йдеться також про заборону на імпорт хімічних проміжних продуктів, пластмас та цигарок, додаткову заборону на експорт з ЄС товарів, що використовуються в авіації (шини, гальма), експорту бурого вугілля, що використовується в нафтопереробній промисловості, заборону експорту електричних компонентів, певних товарів, які можуть бути використані для тортур, заборону надання мережевих ІТ-послуг, заборону на криптовалюти.

Крім того, передбачено заборону надання юридичних консультаційних послуг, архітектурних та інженерних послуг. Очікується також спеціальна заборона для громадян ЄС бути в керівних органах державних підприємств Росії.

Передбачається також запровадження верхньої стелі цін на нафту. Хоча, як зазначає представник ЄС, це може зайняти трохи більше часу.

Очікується, що посли ЄС обговорять новий пакет санкцій у п’ятницю. А його ухвалення може відбутися наступного тижня.

Сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала для обговорення низку нових санкцій проти Росії після того, що Захід та ООН назвали «фіктивними» так звані референдуми на окупованих територіях України. Пакет санкцій проти РФ, за її словами, розроблений, щоб «змусити Кремль заплатити» за ескалацію конфлікту в Україні.

Пропонований восьмий пакет санкцій тільки за рахунок заборони на імпорт російської продукції може позбавити Москву додаткових доходів у розмірі 7 мільярдів євро.

Санкції мають схвалити 27 країн-членів ЄС.