Міністр МЗС Естонії закликав ЄС ввести санкції проти патріарха РПЦ Кирила

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав ЄС включити патріарха РПЦ Кирила до санкційного списку Євросоюзу. Про це повідомляє естонське видання Postimees.

«Беручи до уваги заяви патріарха Російської православної церкви Кирила, які прославляють геноцидну війну, Естонія пропонує включити патріарха Кирила до списку санкцій Європейського Союзу... Святість церкви не може бути прикриттям для антигуманної політики. Естонська Республіка непримиренна у цьому питанні», – заявив Рейнсалу, якого цитує видання.

27 вересня патріарх РПЦ Кирило закликав росіян до «духовної мобілізації» задля «примирення Росії та України».

На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії, але санкційні обмеження цього пакету не поширюються на голову Російської православної церкви (РПЦ) Кирила.

Натомість санкції щодо очільника РПЦ ввели США, Канада та Велика Британія. Обмеження, зокрема, передбачають замороження його активів та заборону на поїздки.

27 липня патріарху Кирилу заборонили в’їзд до Литви. 30 серпня український уряд підтримав введення санкцій щодо нього та ще 7 членів РПЦ.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення патріарх Кирило відслужив літургію в головному храмі Міноборони Росії, під час якої заявив, що на Донбасі триває «метафізична боротьба», і звинуватив владу України у заохоченні церковного розколу.

Він також вважає, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала, а російськими військовими в Україні керує внутрішнє моральне почуття, яке ґрунтується на православній вірі.