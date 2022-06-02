ЄС ухвалив 6-й пакет санкцій проти Росії – патріарх РПЦ Кирило під них не потрапить

Посли країн Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк 2 червня.

Водночас, за його словами, санкційні обмеження не поширюватимуться на голову Російської православної церкви Кирила.

«6-й пакет санкцій ЄС проти Росії ухвалений послами в ЄС. Патріарх Кирило не включений», – повідомив Йозвяк.

Він додав, що нові санкції мають з’явитися в офіційному журналі ЄС завтра.

Раніше виключити зі списку індивідуальних санкцій патріарха Московського Кирила вимагала Угорщина.

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31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії, до нього входить зокрема часткова заборона на експорт російської нафти. Він не стосується нафти, що поставляється трубопроводами. Проте імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.