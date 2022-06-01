Суд ЄС відхилив скаргу «кухаря Путіна». Він залишиться під санкціями

Суд Європейського союзу в Люксембурзі відхилив скаргу російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», на його внесення до санкційного списку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як йдеться у рішенні суду, що є в розпорядженні Радіо Свобода, Пригожин, внесений до списку санкцій у жовтні 2020 року у зв’язку з його ймовірними зв’язками з так званою «ПВК Вагнера», що діяла в Лівії, оскаржив такі дії, стверджуючи, що вони порушують його права, а його зв’язок із «ПВК Вагнера» назвав не доведеним.

Як йдеться в документі, докази, на підставі яких було ухвалене рішення про санкції, були засновані на інформації з доповідей генерального секретаря ООН і на численних повідомленнях преси, які позивачеві не вдалося спростувати. Серед них були і «детальні, точні та несуперечливі докази численних зв’язків між паном Пригожиним і групою Вагнера».

Пригожин має право подати апеляцію до вищої інстанції.

Численні журналістські розслідування, у тому числі Радіо Свобода, демонстрували зв’язок людей з оточення Пригожина і його самого з діяльністю «ПВК Вагнера» у Сирії, Лівії, ЦАР та інших країнах Африки.

Пригожин, відомий як «кухар Путіна» (частина його бізнесу пов’язана з організацією постачання продуктів), включений також до списку санкцій США, де проти нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у втручанні у вибори 2016 року.