Експерти ООН звинуватили «ПВК Вагнера» ​​в порушеннях прав людини

Експерти Організації об’єднаних націй висловили стурбованість через повідомлення про злочини з боку російських найманців у Центральноафриканській Республіці.

Співробітники ООН випустили 31 березня спеціальну заяву, що вони «отримали і продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, винуватцем яких є приватний військовий персонал, який діє спільно зі збройними силами ЦАР, а в деяких випадках – із миротворцями ООН».

Серед імовірних злочинів, про які йдеться – масові страти без належного судового розгляду, довільні затримання, тортури, викрадення, насильницьке переміщення цивільних осіб, напади на цивільні об’єкти і агресія проти співробітників гуманітарних організацій.

До цих злодіянь, як стверджується, причетна в тому числі так звана «ПВК Вагнера», імовірно контрольована бізнесменом Євгеном Пригожиним, який, за повідомленнями ЗМІ, входить до найближчого оточення російського президента Володимира Путіна. Згідно з доповіддю, в ситуації фігурують ще дві російські структури. Одна з них – підсанкційна Lobaye Invest, що спеціалізується на золоті і діамантах. Інша – Sewa Security Services – забезпечує охорону президента та інших високопосадовців ЦАР.

The Guardian опублікувала статтю, в якій згадуються конкретні епізоди злочинів проти людяності. Згідно з матеріалом, один із них стався в грудні, коли російські найманці і військовослужбовці армії ЦАР відкрили вогонь по автомобілю, який не зупинився на контрольно-пропускному пункті в префектурі Уака: загинули троє людей і 15 були поранені. В іншому випадку, йдеться в публікації, росіяни взяли участь у нападі на мечеть в місті Бамбарі. Газета розглядає цю історію як спробу Пригожина організувати в ЦАР стратегічний центр військ в інтересах Кремля. Російська сторона заперечує звинувачення.

У ЦАР з 2013 року – після повалення колишнього президента – триває збройна боротьба між повстанцями і центральною владою. Відтоді з країни втекли до 5 мільйонів людей. Загострення конфлікту сталося наприкінці грудня, після президентських виборів, на яких формально переміг Фостен-Арканжи Туадера. 30 березня він склав присягу. Його опоненти не погодилися з результатами і посилили збройний тиск. За повідомленнями ЗМІ, з кінця 2020 року в ЦАР із Росії для допомоги президенту країни перекидаються військові консультанти і найманці з важкими озброєннями і бронетехнікою.

Поряд із росіянами в ЦАР присутні миротворчий контингент ООН чисельністю 12 тисяч осіб, а також воєнізовані формування з Руанди.