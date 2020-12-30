Порошенко заявляє, що операцію із затримання «вагнерівців» планували під час його президентства

П’ятий президент і народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко санкціонував операцію російських найманців із угруповання «Вагнер» під час своєї каденції. Про це Порошенко заявив у ефірі «5 каналу».

«Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції», – заявив він.

Голова партії «ЄС» додав, що до планування операції були причетні десятки українських військових, і вона мала на меті «притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17».

Порошенко закликав «створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об’єктивність, незалежність і чесність розслідування».

«Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації, а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів», – сказав він.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх із Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».