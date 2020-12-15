Помпео відповів Лаврову: що робить Росія у Лівії, Сирії, Греції, Кіпрі і чим займається ПВК «Вагнера»?

Держсекретар США Майк Помпео 15 грудня виступив із заявою про російський вплив в Середземноморському регіоні, відповівши на коментарі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Глава російської дипломатії, виступаючи в рамках «Середземноморського діалогу», звинуватив США в політичних іграх в Середземномор'ї і затягуванні призначення нового спеціального представника генерального секретаря ООН у Лівії. Відповідь Помпео цитує «Голос Америки».

«Сумно і неконструктивно, що пан Лавров знову перекручує факти і намагається переписати історію», – сказав Держсекретар США Майк Помпео 15 грудня, виступивши із заявою.

Росія і Китай стали єдиними членами Радбезу ООН, які утрималися при голосуванні резолюції Ради безпеки

«Сполучені Штати активно працюють із союзниками і партнерами в Східному Середземномор'ї для забезпечення більшої стабільності, безпеки і процвітання, – наголосив Помпео. – У Лівії США підтримують формування уряду, який зможе забезпечити безпеку країни та задовольнити економічні та гуманітарні потреби лівійського народу. Наша головна мета, як і раніше, полягає в тому, щоб привести усі сторони до узгодженого політичного рішення за сприяння ООН у рамках Форуму політичного діалогу Лівії. Нам потрібна наділена відповідними повноваженнями Місія ООН, здатна досягти цієї мети. З цією метою США, спільно з нашими партнерами по Раді безпеки ООН, працювали над зміцненням системи ООН і створенням посади спеціального посланника ООН і додаткового координатора Місії ООН з підтримки Лівії (МООНПЛ) в рамках продовження мандата МООНПЛ на 2020 рік. Росія і Китай стали єдиними членами Радбезу ООН, які утрималися при голосуванні резолюції Ради безпеки про продовження мандата МООНПЛ».

«Росія продовжує загрожувати стабільності Середземномор'я, використовуючи різні методи для поширення дезінформації, підриву національного суверенітету і розпалювання хаосу, конфліктів і розколу в країнах по всьому регіону, – констатував Помпео. – У Сирії Росія підтримує режим Асада, чия війна проти власного народу посилила регіональну нестабільність, привела до затяжного гуманітарної кризи і вимушеного переміщення половини населення».

Заможні росіяни, багато з яких пов'язані з Кремлем, відмивають мільярди доларів через Республіку Кіпр і Мальту, викликаючи проблеми і поширюючи корупцію

У 2018 року російські дипломати були вислані з Греції у відповідь на спроби перешкодити укладанню Преспанскої угоди і втручання в справи грецької православної церкви. Заможні росіяни, багато з яких пов'язані з Кремлем, відмивають мільярди доларів через Республіку Кіпр і Мальту, викликаючи проблеми на внутрішніх ринках цих країн і поширюючи корупцію», –наголосив держсекретар США.

«У Лівії Росія підтримала напад на столицю Тріполі, що привело до загибелі мирних жителів і підірвало зусилля ООН зі встановлення миру в країні, – нагадав держсекретар. – Вона також продовжує порушувати ембарго ООН на постачання зброї; заблокувала санкції Ради безпеки щодо Мохамеда аль-Кані і угруповання «Каніят», викритого в численних кричущих порушеннях прав людини; друкувала фальшиві лівійські динари, тим самим дестабілізуючи лівійську економіку; і продовжує розпалювати конфлікт руками підконтрольного їй воєнізованого формування «Група Вагнера».

Якщо хто і грає у політичні ігри і намагається гальмувати прогрес в регіональних конфліктах, то це Росія, яка діє виключно у власних інтересах і на шкоду всьому регіону

«Звільнення лівійським урядом двох бійців ПВК «Вагнера», викритих у підриві політики Лівії, – черговий приклад того, що Росія використовує для просування своїх інтересів найманців і політичні махінації, а не відкриті демократичні засоби. Цей список можна продовжити. Всі ці дії прямо демонструють, що якщо хто і грає у політичні ігри і намагається гальмувати прогрес в регіональних конфліктах, то це Росія, яка діє виключно у власних інтересах і на шкоду всьому регіону», – сказав Майк Помпео.

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