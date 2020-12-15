Як співробітники ФСБ намагалися отруїти Навальних. Розповідає головний редактор The Insider Роман Доброхотов

До отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального можуть бути причетні співробітники Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, повідомили 14 грудня видання The Insider, Der Spiegel, а також розслідувальна група Bellingcat.

Навальний назвав імена осіб, які, за даними спільного вищевказаного розслідування, понад три роки переміщалися Росією слідом за ним. Опозиціонер також повідомив, що його, схоже, намагалися отруїти не один раз, а також була спроба – незрозуміло, навмисна або випадкова – отруїти його дружину Юлію.

Головний редактор видання The Insider Роман Доброхотов розповів телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», про місце, де, з його точки зору, створюють отрути для опонентів Кремля, і людей, які ці отрути використовують.

– Як вам вдалося вийти на імена, згадані в розслідуванні?

– Ми зважали на цілу низку попередніх розслідувань, пов’язаних спочатку з отруєнням [колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки] в Солсбері. Там ми вирахували спочатку Мішкіна і Чепігу (справжні імена – Олександр Петров і Руслан Боширов – ред.). Потім розслідування отруєння [бізнесмена Еміліана Гебрева] в Болгарії, де ми встановили вже вісьмох співробітників ГРУ, що також використовували «Новачок».

Ми встановили групу з восьми конкретних осіб, які були спільниками в отруєнні Навального

Далі, вже йдучи по сліду, ми виявили, де саме і ким робиться «Новачок» в Росії, в Москві: Сергій Чепур, який відповідав за «Новачок» в ГРУ, спілкується з Артуром Жировим, директором наукового центру «Сигнал». І далі через центр «Сигнал» ми встановили, що сам Жиров та інші співробітники регулярно спілкуються зі співробітниками ФСБ. І ось уже через це спілкування, через білінг телефонних переговорів ми побачили, що під час отруєння Навального, під час підготовки цієї операції серйозно активізувалися дзвінки співробітниками ФСБ. Далі, аналізуючи, хто, кому і як телефонував, аналізуючи бази даних із перельотами цих ФСБшників, ми встановили групу з восьми конкретних осіб, які були спільниками в отруєнні Навального.

– У новому розслідуванні ви пишете про якусь лабораторію ФСБ, яка займалася в тому числі і цим отруєнням. Що вона являє собою офіційно?

Є підрозділ, який займається отрутами, не тільки «Новачком»

– Ця лабораторія (Інститут криміналістики ФСБ, він же НДІ № 2 ФСБ – ред.) розташована на вулиці Академіка Варги в Москві, є ще інше невелике відділення недалеко від міста Корольова. Там готують фахівців із розмінування, займаються найрізноманітнішими офіційно безневинними дослідженнями. І ось в цьому інституті є підрозділ, який займається отрутами, не тільки «Новачком»: судячи з попередніх публікацій, саме в НДІ № 2 з’явився той же полоній, яким отруїли [колишнього співробітника ФСБ Олександра] Литвиненка в Лондоні.

Частина ФСБшників з цього центру – професійні хіміки, які спеціалізуються на інгібіторах холінестерази

І є конкретна низка людей, пов’язаних з «Новачком». Ми можемо за абсолютно відкритими джерелами встановити, що частина ФСБшників з цього центру – професійні хіміки, які спеціалізуються на інгібіторах холінестерази [фармакологічна група, до якої належить «Новачок»]. Але в цій групі були не тільки хіміки, наприклад, були люди з Центру спеціальних призначень ФСБ, тобто спецназівці, були з іншим бекграундом оперативники. Тобто збірна солянка з різними спеціальностями.

До речі, Центр спеціальних призначень теж уже засвічувався у позасудових стратах до цього. У попередньому нашому розслідуванні про берлінське вбивство [колишнього польового командира Зелімхана Хангошвілі] був підсудний Вадим Красиков – виходець з Центру спеціальних призначень ФСБ. Ми бачимо прямо вертикаль влади, бачимо, як після важливих операцій основні учасники групи віддзвонюються генералам, які, припускаю, передають інформацію вище.

– Що для вас виявилося найбільш важливим і цікавим стосовно імен, які ви розкриваєте в останньому розслідуванні?

Здивувала та безцеремонність, з якою діяли ці співробітники: це було друге вже отруєння, про перше ніхто не знав

– Чесно кажучи, ми спочатку припускали, що цим отруєнням займалися саме співробітники ФСБ, оскільки ГРУшники діють, як правило, за кордоном, а ФСБшники відповідають за те, що відбувається всередині Росії. Ми інтуїтивно розуміли, що треба саме там шукати. І коли стався інцидент з Навальним, перша наша думка була: а ось, крім ГРУшників, хтось ще спілкувався з центром «Сигнал»? Це було логічно, але здивувала та безцеремонність, з якою діяли ці співробітники: це було друге вже отруєння, про перше ніхто не знав.

Отруїли не Олексія, а Юлію Навальну, яка почувалася дуже погано, ледь не померла. Їй просто пощастило

Перша спроба була в Калінінграді за кілька місяців до Томська – вони діяли настільки безцеремонно, що, по-перше, відразу приїхали в готель, де оселилися Навальні, і, не особливо ховаючись, зажадали доступ до номерів, як я припускаю, відключили відеокамери. І в результаті отруїли не Олексія, а Юлію Навальну, яка почувалася дуже погано, ледь не померла. Тоді у неї навіть не було версії, що відбувається. Впродовж декількох годин їй було дуже погано, але потім все минуло без наслідків. «Новачок» діє так погано, що якщо доза нижча від летальної, людина може відчути якісь симптоми, але потім бути абсолютно здоровою.

. Вони не церемонилися, так само, як вони нещодавно ледь не вбили доньку Скрипаля, не подумавши ні про що. Як вони вбили [жительку Солсбері] Дон Стерджес, викинувши флакон з-під «Новачка» в ящик, куди кладуть речі для бездомних. Точно так само вони не подумали про Юлію Навальну, і їй просто пощастило, що вона не померла.

– Як у вас з’явилися дані про отруєння Юлії Навальної?

– Ми про це дізналися тільки на останній стадії розслідування, коли зв’язалися з Олексієм, щоб сказати йому, що ми знайшли тих, хто його отруїв, і ми хотіли дізнатися про його поїздки. Ми бачили величезну кількість польотів цих ФСБшників, які не могли пояснити. Нам треба було зрозуміти, чи літав кудись Навальний у цей час. Всі їхні поїздки, крім, можливо, однієї, були пов’язані з його перельотами, причому не тільки в 2020 році, але і в 2017-му, під час його передвиборчої кампанії.

Навальний раптово нам сказав, що Юлії було погано в Калінінграді. І ми побачили різку активізацію дзвінків цієї групи ФСБшників у ті дні, коли Юлії Навальній стало погано, і ми зрозуміли, що це, звичайно, невипадково.

– А якось ще підтверджуються дані про те, що її намагалися отруїти? Можливо якісь медичні аналізи або додаткові непрямі дані?

– Швидше за все, вся отрута з організму вже вийшла. Один зі співробітників готелю, де вони зупинялися в Калінінграді, підтвердив, що дійсно Юлії було погано тоді, але він же не знає, було це отруєння «Новачком» чи ні. Але, на мій погляд, дані дзвінків самі собою вже є досить об'єктивними, неможливо простою випадковістю пояснити, що саме співробітники того ж «отруювального» відділу ФСБ вирушили в Калінінград одночасно з Навальним і телефонували фахівцям з «Новачка» того ж дня.

– Романе, а чи можна припустити, що в ФСБ є конкретний відділ або люди, які відповідають за російську опозицію?

– Я думаю, що в ФСБ майже всі так чи інакше відповідають за російську опозицію, активістів, правозахисників тощо, оскільки так сталося, що це набагато більша загроза, ймовірно, ніж терористи чи щось іще, з точки зору Володимира Володимировича.

Відділ, про який ми говоримо, спеціалізується не те, щоб на опозиції, а саме на отруєннях. Якщо подивитися на історію НДІ №2, то ще в радянські роки, починаючи з другої половини 1970-х, він предметно займався в тому числі дослідженнями в галузі хімії і отруйних речовин. Як ми знаємо, замахи з отрутами були на Заході і до цього, в тому числі знаменитий укол парасолькою (вбивство болгарського дисидента Георгія Маркова в Лондоні в 1978 році – ред.), і НДІ №2 в цьому активно брав участь.

Можна сказати, що зараз, після короткої перерви на 1990-ті роки, триває та ж радянська традиція.

«Яд потрапляв в організм повільно». Експерт-токсиколог про декілька спроб отруєння Навального

Чи могли Олексія Навального намагатися отруїти кілька разів, чи завжди використовувався «Новачок», чи це могла бути інша отруйна речовина, де її могли зробити? На ці запитання в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», відповів Ізмаїл Ефендієв, член Європейської асоціації токсикологічних центрів і клінічних токсикологів.

– У розслідуванні йдеться про те, що були спроби отруїти Навального і раніше. І у нього самого, і у його дружини були симптоми отруєння «Новачком». Вам як експерту віриться в це?

– Симптоми отруєння необов’язково повинні бути викликані безпосередньо речовиною з класу «Новачка». Треба розуміти, що «Новачок» та його аналоги, модифікації стосуються розряду бойових отруйних речовин, що означає, що тут інгібування елементів холінестерази йде незворотнім шляхом, і ми самі бачимо, як дойго триває реабілітація Олексія Навального в Берліні. Тому не треба завжди думати на «Новачок». В арсеналі є велика кількість інших хімічних речовин, не менш небезпечних для життя людини.

– Ви можете уточнити яких?

Є десятки, якщо не сотні речовин

– Є десятки, якщо не сотні речовин. Якщо ми подивимося історію кримінальних отруєнь, які були використані різними спеціальними службами, починаючи від рицину, уколу парасолькою Георгія Маркова, до речовин нервово-паралітичної дії, наркотичної дії тощо, – все залежить від того, яку мету безпосередньо ставить перед собою вбивця, отруйник.

– Тобто труїли, але не «Новачком»?

– Із тієї симптоматики, яка швидко минула, думати про «Новачок» було б дещо легковажно.

Із тієї симптоматики, яка швидко минула, думати про «Новачок» було б дещо легковажно

– А «Новачок» діє відразу і більш згубно?

– Оскільки ми не вперше виступаємо з коментарями на цю тему: так, «Новачок» діє швидко, діє згубно, і його руйнівна дія на організм практично незворотня.

Літак, закритий простір, тривалий переліт, надати допомогу людині досить складно. Все це можна потім змоделювати у вигляді гострого серцевого нападу

Але тут треба розуміти, яку мету ставили перед собою отруйники. Їм потрібно було максимально наблизити отруєння під природну смерть. Це літак, закритий простір, тривалий переліт, надати допомогу людині досить складно. Все це можна потім змоделювати у вигляді гострого серцевого нападу або іншого гострого стану. Тому невипадково речовина «Новачок» не потрапила [прямо]. Якщо це була, скажімо, склянка чаю, на що грішили в перші дні після отруєння, можливо, Олексій навіть би не дійшов до літака.

Сьогодні я бачив версію, що, можливо, речовина була нанесена на натільну білизну після хімчистки. Це один із можливих варіантів. Через шкірне потрапляння цієї отрути в організм початок дії більш тривалий. Крім цього, якщо ми згадаємо, як секта «Аум Сінрікьо» в 1990-х роках проводила заринову атаку в токійському метро, там газ зарин, який стосується того ж класу, що і «Новачок», був усередині певного розчинника. Тому його дія була дещо нехарактерна.

Можливо, що ця речовина була поміщена в певну нанокапсулу, яка руйнувалася під дією або тертя, або перепаду температури, або перепаду тиску

Тут теж, можливо, що ця речовина була поміщена в певну нанокапсулу, яка руйнувалася під дією або тертя, або перепаду температури, або перепаду тиску. Ми знаємо, що в салоні літака тиск нижчий від атмосферного. Можливо, в цей момент мікроскопічна наносфера лопається, і речовина починає потрапляти в шкіру. Тобто безпосередній початок дії токсичної речовини, контакту зі шкірою вже безпосередньо, швидше за все, був на борту літака.

– Британська газета The Sunday Times написала, що Навального могли отруїти двічі, але це не спрацювало, оскільки йому ввели антидот. Це взагалі можливо?

Треба розуміти кілька моментів: доза речовини, обставини, час

– Тут треба розуміти кілька моментів: доза речовини, обставини, час. Доза речовини, можливо, була дещо меншою від смертельної, тому що якби летальна доза «Новачка» потрапила б в організм Олексія в короткий проміжок часу, атропін би не допоміг. Тобто тут, мабуть, йдеться про те, що отрута надходила в організм повільно, через шкіру, поступово всмоктуючись у кров. Тому так, атропін тут мав лікувальну дію, він дозволив запобігти невідворотному стану, дозволив запобігти паралічу дихальної мускулатури, серцевої мускулатури, смерті.

Але атропін не може повністю припинити розвиток отруєння. Ми бачили, що стан, незважаючи на те, що ввели атропін, погіршився, він був змушений перебувати певний час у реанімації і далі проходити тривалу реабілітацію.

– Повідомили, що Юлію Навальну теж намагалися отруїти. Помилково взагалі можна отруїти людину?

– Так, на жаль, ми бачили це на прикладі отруєння в Солсбері, коли, якщо говорити, що там був метою Скрипаль, навколо постраждало чимало людей, в тому числі його донька, поліцейський, випадкові перехожі в парку. Тут цілком можливо, що отрута повз ціль була в кінцевому підсумку доставлена. Все залежить від того, хто був у контакті з отрутою, на що була нанесена ця отрута, в якому розчиннику вона була. Все це, цілком можливо, призвело до того, що в цьому випадку отруєння сталося у дружини Олексія Навального.

– Розслідування про отруєння Навального, оприлюднене 14 грудня, підтверджує той факт, що таку речовину дійсно можна розробити лише в спеціальній лабораторії і без держави тут не обійшлося?

У гаражі або в лабораторії хіміка-аматора зробити таку речовину неможливо

– Без сумніву, в гаражі або в лабораторії хіміка-аматора зробити таку речовину неможливо. Крім того, що її потрібно зробити, її треба певним чином упакувати, зберігати, передати, знати, як нею користуватися. Це на рівні навіть професійного хіміка досить складне завдання.

Цивільні лабораторії її виявити практично не можуть. Цивільні лікарі звернулися в лабораторію Бундесверу

Крім цього, речовина повинна бути досить складна для виявлення. Ми пам’ятаємо той випадок, що та ж токсикологічна лабораторія в Омську не змогла виявити речовину. Так, це так, цивільні лабораторії її виявити практично не можуть. Навіть в клініці Charite, я був там пів року на практиці ще 15 років тому, їхні можливості хіміко-токсикологічної лабораторії дуже потужні, але навіть там речовину виявити було неможливо.

Це військова речовина, військового призначення, бойова отруйна речовина

Тому питання визначення речовини – це військова речовина, військового призначення, бойова отруйна речовина. Звичайно, воно проводиться тільки на відповідному обладнанні, яке є тільки у певних держав.

Геннадій Гудков: «Експерименти з отруєннями опозиції тривають давно»

Результати розслідування отруєння Навального приведуть до нових санкцій проти російської влади, зазначив у коментарі телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», колишній офіцер ФСБ, ексдепутат російської Держдуми Геннадій Гудков.

– Восьмеро ФСБшників, які три роки стежать за Навальним, – ця історія схожа на правдоподібну, як ви вважаєте?

Стежать за Навальним, думаю, близько 13-15 років

– Стежать за Навальним набагато раніше, я думаю, що близько 13-15 років. Ми теж багато разів зустрічалися на різних заходах, і мої помічники багато разів фіксували і зовнішнє спостереження, інших співробітників. Навальний постійно перебував під ковпаком, за ним спостерігали – це ні для кого не було секретом. Багато разів розкривали факти техніки, якою були нашпиговані офіси Навального.

Створено величезний підрозділ, який взагалі працює щодо всієї опозиції, мені говорили, що це понад 200 осіб тільки в Москві

Тому мене абсолютно не дивує щільна робота спеціальної групи щодо Навального, який протягом багатьох років був лідером вуличних протестів і створював величезні проблеми Кремлю, заявляв про президентські амбіції. Власне кажучи, у мене і до цих розслідувань не було ніяких сумнівів у тому, що щодо Навального щільно працюють російські спецслужби, в першу чергу Федеральна служба безпеки – там створено величезний підрозділ, який взагалі працює щодо всієї опозиції, мені говорили, що це понад 200 осіб тільки в Москві, самі уявляєте, скільки в регіонах. Тому, власне кажучи, я знав це й раніше.

– Чи можна говорити, що вся ця робота була зроблена так незграбно? Розслідувачі кажуть, що отруйники особливо не ховалися, селилися в ті ж готелі, що і Навальний. Один із них навіть жив в одному будинку з Навальним. Чому так все було зроблено незграбно?

– Я так розумію, що експерименти з отруєннями опозиції тривають давно, і ми з вами знаємо, що двічі був отруєний Кара-Мурза зі схожими симптомами, був отруєний Петро Верзілов, ще раніше була отруєна Анна Політковська, коли вона прилетіла в Беслан. Я думаю, що дуже багатьох людей, на яких були проведені експерименти, ми просто не знаємо – вони не потрапили в статистику. Я згадую ще старе отруєння Романа Цепова, не кажучи вже про отруєння за кордоном Скрипалів тощо.

Відпрацьовувалася методика отруєнь, приховування слідів

Тому я думаю, що відпрацьовувалася методика отруєнь, приховування слідів. Потрібно було зробити так, щоб сліди незрозумілих дій на тілі [під час] цих вбивств, замахів були замасковані. Я думаю, що працювали, довго дивилися, вивчали Навального. Напевно, я думаю, вони, звичайно, не [кілька років] готували замах, а, швидше за все, вони спостерігали за ним, контролювали, дивилися якісь його реакції, можливо, вивчали. Зазвичай таке вбивство, замах готується тижні і місяці. Можливо, вони не отримували наказу. Могло бути все готово, але наказ з якихось причин відкладався. Ми про це, напевно, з вами вже ніколи не дізнаємося, але те, що російська держава, як доведено вчергове, стала на шлях державного тероризму, те, що наказ виходив з вершин нашої влади і не міг не бути узгоджений особисто з Путіним, – це абсолютно точно.

– Можна припустити, що Навального не намагалися вбити, а проводили над ним експерименти?

– Не тільки над ним. Я думаю, що експерименти проводили і над іншими людьми, але могли спробувати якусь мінімальну дозу – по дружині, по

ньому, – подивитися, що буде, яка буде реакція організму. Можливо, вони до цього готувалися. Мені складно зрозуміти логіку...

– Можна припустити, що була війна в Кремлі за те, віддавати Навального клініці Charité в Німеччині чи не віддавати?

– Я думаю, що була не війна, а був найпотужніший тиск на Путіна особисто, адже йому хто тільки не зателефонував у цей день. У нього була практично безвихідна ситуація. Якби Навальний помер в Омську і вони б не віддали його в клініку Німеччини, незважаючи на те, що просили лідери держав: Меркель, керівник Фінляндії, Німеччини, Франції, просили зі Сполучених Штатів Америки, здається, Помпео, керівник Європарламенту тощо. Тобто у Путіна була практично безвихідна ситуація, тому що тоді він був би прямим співучасником вбивства Навального, навіть якщо не було б цього розслідування.

Тому він був змушений його віддати, витримавши паузу. Йому, напевно, доповіли, що можна віддавати – слідів отруйної [речовини] не знайдуть. І тоді він дав команду його відправити за кордон. А там за цей час лабораторії додали в методиках, в точності визначення. Вони все-таки зуміли визначити отруту, якою був отруєний Навальний. І це вже сталося всупереч думкам наших експертів, які вважали, що за кордоном не виявлять, що [минуло] 48 годин. Я думаю, що це був ключовий момент...

– Чи будуть якісь наслідки після розслідування журналістів, коли назвали імена ймовірних отруйників?

Зараз будуть нові санкції

– Ще й як. Зараз на Заході, на мій погляд, – а це ключовий фактор у протидії путінському режиму – настає якийсь ефект [сумації]. Ось було отруєння Скрипалів, було отруєння Гебрева в Болгарії, було отруєння Політковської, були репресії – це не те, що прощалося б, але це якось накопичувалося, а зараз цей гнійник починає прориватися. Звісно, зараз будуть нові санкції, нові жорсткі заходи, протидії, підривається остаточно всяка можливість переговорів з Путіним. Я думаю, що він догрався. Сьогодні вже хто може сумніватися в його особистій ролі в організації актів державного тероризму. Давайте називати речі міжнародною юридичною мовою. Це організація актів державного тероризму не тільки щодо Навального.

Підривається остаточно всяка можливість переговорів з Путіним. Я думаю, що він догрався

Ми ж бачимо, що дуже багато лідерів опозиції репресуються, отруюються, з ними відбуваються якісь випадки. Зрозуміло, що це діють спецслужби, зрозуміло, що це діють люди, наділені довірою і дорученнями Кремля. І це не залишиться безкарним, вже повірте мені. І я думаю, що це тільки посилить жорстку протидію Путіну у всьому цивілізованому світі.

Що з’ясували розслідувачі. Головне

Отруту «Новачок» могли нанести на нижню білизну Навального, яку він здавав у хімчистку готелю.

В операції могли брати участь восьмеро оперативників ФСБ з секретного підрозділу відомства, який діяв під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ. Це стало відомо завдяки білінгу телефонів і даних про авіаперельоти.

Силовики почали стежити за Навальним у січні 2017 року – після того, як він оголосив про бажання брати участь у виборах президента.

У липні 2020 року під час відпочинку в Калінінграді при спробі отруєння постраждала Юлія Навальна. За даними розслідувачів, у відпустці родину опозиціонера супроводжували офіцери ФСБ.

Під час серпневої поїздки до Новосибірська за Навальним стежили офіцери Олексій Александров, Іван Осипов і Володимир Паняєв. Вони постійно підтримували зв’язок зі своїми колегами і керівництвом.

За даними The Insider, о 0:48 19 серпня Александров увімкнув свій звичайний телефон. У цей момент телефон був поруч із вишкою стільникового зв’язку в центрі Томська, всього в декількох хвилинах їзди на північ від готелю, де зупинився Навальний.

ФСБ поки ніяк офіційно не коментує результати розслідування. Влада Росії заперечує причетність до інциденту.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що якби влада дійсно хотіла отруїти Навального, то його б не випустили на лікування до Німеччини.