«Тих, хто вижив від хімічної зброї, не так багато» – російський опозиціонер Навальний

(За матеріалами «Настоящего времени» та публікаціями у німецьких ЗМІ)

Російський політик Олексій Навальний і його дружина Юлія вперше після отруєння опозиціонера з'явилися на публіці і дали велике інтерв'ю російському журналісту і блогеру Юрію Дудю. Двогодинне відео розмови опубліковане на каналі «Вдудь».

В інтерв'ю Навальний розповів про своє самопочуття. «[Мені] набагато краще, ніж 20 серпня. Ручки тремтять, якщо я буду пити воду з пляшки, це буде маленький атракціон. Але мені реально набагато краще, я займаюся з фізіотерапевтом. Сьогодні він учив мене жонглювати, тож через якийсь час ви побачите, як я жонглюю, їжджу на одному колесі, дістаю кролика з капелюха», – жартує Олексій Навальний.

Політик розповів про своє отруєння: «Знаєш, я потім, коли аналізував, це, можливо, звучить дивно, найбільш близький опис – це дементори в «Гаррі Поттері». Роулінг пише, що, [коли] дементор тебе цілує, тобі не боляче, а життя відходить. Ось абсолютно не боляче, але головне почуття, що поглинає тебе – типу, я зараз помру», – говорить він.

Навальний також розповів про лікування в Німеччині, зустрічі з Анґелою Меркель, плани щодо повернення в Росію. За словами Навального, він не знає, скільки часу проведе в Німеччині, можливо, це потриває два місяці.

На запитання Дудя, що має статися, щоб Навальний не повернувся в Росію, опозиціонер відповів: «Я виключаю такий варіант».

Зараз Навальний пересувається самостійно. «Був реально неприємний період, коли я тільки почав вставати з ліжка, мені підтягали до умивальника стілець, я сідав на стілець, щоб умитися. Це займало у мене три хвилини. Потім я почав їсти і доволі швидко почав відновлюватися. Я працюю морською свинкою зараз: тих, хто вижив від бойової хімічної зброї, не так багато, тож вони просто стежать, з якою швидкістю я відновлююся і як допомагати таким людям», – розповів російський опозиціонер.

Це перше інтерв'ю Олексія Навального російською мовою після отруєння і тривалої коми. До цього політик дав інтерв'ю німецькому журналу Spiegel, в якому заявив, що до його отруєння причетний президент Росії Володимир Путін.

Олексій Навальний відчув себе погано під час польоту з Томська до Москви 20 серпня. Пілот встиг посадити літак в Омську, після чого Навального відвезли в місцеву лікарню.

Другого вересня офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічного отруйної речовини з групи «Новачок», а канцлер Німеччини Анґела Меркель зажадала від Росії пояснень того, що сталося.

Дві незалежні лабораторії з Франції та Швеції також підтвердили висновки фахівців із лабораторії бундесверу про те, що Навального отруїли отрутою з групи «Новачок».

Реакції на інтерв'ю

На інтерв’ю Навального Юрію Дудю відреагували німецькі ЗМІ.

Видання Zeit online звертає увагу на те, що досі він публікував лише світлини на своєму інстаграм-каналі і що це також його перше інтерв'ю російському журналісту після отруєння. «Дудь розглядається як критичний до режиму і має широке охоплення, особливо серед молодих людей. Інтерв’ю, датоване понеділком, на цей момент переглянули мільйон разів» – зазначає німецьке видання.

Сам Навальний глузує з реакцій у Росії на своє інтерв’ю. «Вольдемар Соловйов (так Навальний називає кремлівського телевізійного ідеолога Володимира Соловйова – ред.) все-таки ідеальний путініст. Розкритикував моє інтерв'ю Дудю («поверхневе»). Сказав, що я себе проявив у ньому як німецький агент, а Дудь не поставив найважливіших запитань. І відразу ж зізнався, що інтерв'ю він поки не дивився».

У вівторок експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) виявили в аналізах російського опозиційного політика Олексія Навального сліди отруйної речовини з групи «Новачок», повідомляє британське постійне представництво при ОЗХЗ у твітері.

Інформацію одразу підхопили ЗМІ. Соратник Навального Леонід Волков прокоментував у твітері:

Російська делегація в ОЗХЗ у свою чергу заявила, що «Росія нікому нічого не винна». Російська влада категорично заперечує причетність до отруєння опозиційного політика.

Популярність Навального у Росії

Тим часом рівень схвалення діяльності російського опозиційного політика Олексія Навального в Росії за рік зріс більш ніж удвічі – з 9 до 20 відсотків, свідчать дані соціологічного дослідження, яке провів «Левада-центр» спільно з «Відкритими медіа».

Опитування проводили в кінці вересня – після отруєння політика. У ньому взяли участь 1605 респондентів.

При цьому 50 відсотків опитаних діяльність Навального не схвалюють. Це теж удвічі більше, ніж у минулому році. Тоді про схвалення діяльності Навального заявили 9 відсотків респондентів, а про несхвалення – 25.

Заступник директора «Левада-центру» Денис Волков пов’язує зростання як рейтингу, так і антирейтингу Навального з підвищенням його впізнаваності.

Серед молоді (людей у віці від 18 до 24 років) рейтинг Навального досягає 30 відсотків, але і в цій групі його антирейтинг вищий (41 відсоток). Трохи вищий за середній рейтинг Навального в Москві, а також на селі, але в Москві у нього і найвищий антирейтинг.

Відносна більшість тих, хто підтримує діяльність Навального, робить це тому, що він, на їхню думку, «говорить правду, розкриває наболілі питання», а також пропонує «новий, альтернативний погляд» на проблеми Росії. Респонденти відзначають і його боротьбу з корупцією.

Варіант «опозиціонер, бореться проти Путіна» популярністю опитаних не користується.

Про отруєння Навального знають або хоча б чули 77 відсотків опитаних, уважно стежать за розвитком цієї історії 18 відсотків. Інформації про те, що Навальний був навмисно отруєний, тією чи іншою мірою довіряють 25 відсотків опитаних, не довіряють – 42 відсотки.

У більшості опитаних немає якоїсь конкретної версії того, хто стоїть за отруєнням, найбільш популярна версія – що до нього причетна російська влада (її дотримуються 8 відсотків опитаних).

Кремль неодноразово заявляв, що не вважає Навального серйозним опонентом президента Володимира Путіна. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що справжні опоненти Путіна – це «інші люди» (хто саме, він не казав).

Влада посилалася на дані опитувань, зокрема, соціологічної організації «Всеросійський центр вивчення громадської думки», яка відома за російським скороченням ВЦІОМ і яку вважають наближеною до Кремля, за якими рейтинг Навального не перевищував 2 відсотків.

Однак і з таким рейтингом він входив би в десятку найбільш популярних російських політиків.

За оцінками «Левади», Навальний у такому рейтингу приблизно на п’ятому місці (після Путіна, прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і лідерів КПРФ і ЛДПР).

Зараз Олексій Навальний перебуває в Німеччині, він планує залишатися в Берліні до закінчення курсу реабілітації.