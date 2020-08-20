Навальний перебуває в комі – речниця

Російський опозиційний політик Олексій Навальний перебуває в комі, його стан тяжкий, повідомила речниця Кіра Ярмиш.

«Олексій, як і раніше, на апараті штучної вентиляції легень. Він у комі в тяжкому стані. Результатів аналізів поки немає», – написала речниця у твітері.

«Ухильна реакція лікарів лише підтверджує, що це отруєння. Ще дві години тому вони були готові поділитися будь-якою інформацією, а тепер явно тягнуть час і не говорять, що їм відомо», – додала речниця Навального.

Раніше Ярмиш повідомила, що Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням. Пізніше вона додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.