Російський опозиціонер Навальний перебуває в реанімації у непритомному стані – речниця

У Росії опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку на рейсі з сибірського міста Томська до Москви. Літак екстрено сів у Омську, Навального на швидкій відвезли до лікарні з отруєнням, повідомила в твітері його речниця Кіра Ярмиш.

«У Олексія токсичне отруєння. Зараз ми на швидкій їдемо до лікарні», – написала Ярмиш уранці 20 серпня.

Пізніше вона додала, що політика, ймовірно, отруїли чимось, підмішаним у чай.

«Це було єдине, що він пив з ранку. Лікарі кажуть, що токсин швидше всмоктався через гарячу рідину. Зараз Олексій непритомний», – повідомила Ярмиш.

Навальний перебуває в реанімації.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою зняв серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина та інших.

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