Навального отруїли речовиною з групи «Новачок», яка формально не є забороненою – висновки ОЗХЗ

Політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи «Новачок», ідеться в оприлюднених 6 жовтня висновках експертів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Фахівці відзначили, що конкретна речовина, якою був отруєний Навальний, формально не входить до списку заборонених. Але за своєю структурою вона близька до чотирьох інших агентів, які були заборонені організацією в листопаді 2019 року.

«Що означає «структурно схожі, але інші»? А те і означає: нова речовина сімейства «Новачок»…Тобто Росія більше не може навіть сказати «ну тут просто лежали на складі з 80-х років якісь флакончики «Новачка», ми за ними не встежили». Ні, сьогоднішній пресреліз ОЗХЗ фактично підтверджує, що зараз, у 2020 році, в Росії є активна програма розробки нових бойових отруйних речовини класу «Новачок», дике порушення всіх можливих і неможливих міжнародних норм і конвенцій», – прокоментував висновки ОЗХЗ соратник Навального Леонід Волков.

У Держдумі Росії вже назвали висновки ОЗХЗ «політично заангажованими». «Вони підтверджують лише те, що хотіли почути організатори найпотужнішої русофобської провокації імені Навального», – сказав голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Про те, що Навальний був отруєний «Новачком», уряд Німеччини повідомив 2 вересня з посиланням на дані лабораторії бундесверу. Пізніше ці висновки були підтверджені незалежними центрами у Франції та Швеції.

Видання Der Spiegel і Die Zeit з посиланням на джерела в спецслужбах ще на початку вересня писали, що Навального отруїли новою, більш небезпечною версією «Новачка».