МЗС Франції розслідує витік у ЗМІ розмови Макрона з Путіним

У МЗС Франції повідомили про початок розслідування витоку у ЗМІ деталей телефонної розмови президентів Франції та Росії Емманюеля Макрона і Володимира Путіна.

«Будь-який витік внутрішніх конфіденційних документів неприпустимий. Тому ми утримуємося від коментарів, триває розслідування. Діалог, який президент країни хотів встановити з Росією, спрямований на вирішення всіх питань, в тому числі тих, які стосуються нашої безпеки, в дусі відвертості і вимогливості», – йдеться в повідомленні МЗС Франції.

22 вересня французька газета Le Monde з посиланням на свої джерела повідомила, що в телефонній розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном 14 вересня російський президент Володимир Путін побічно погодився з тим, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг бути отруєний, проте, на думку президента Росії, отруту він міг прийняти сам. Після публікації прессекретар Путіна Дмитро Пєсков підтвердив факт розмови, але заявив при цьому, що «газета неточна в формулюваннях», в яких саме – він не сказав.

Сам Навальний також відреагував на процитовані Le Monde слова Путіна.

Раніше російська влада категорично заперечувала висновки європейських лабораторій про те, що причиною стану Навального стало отруєння бойовою хімічною отрутою «Новачок», розробленою в СРСР. У Кремлі також стверджували, що жодних підстав для розслідування справи Навального немає.

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки, куди його доправили 22 серпня з Омська. Навальному стало зле в літаку, яким він повертався з Томська до Москви 20 серпня. Літак був змушений екстрено сідати в Омську, де опозиціонера шпиталізували.

Президент Франції у своєму зверненні 22 вересня до учасників 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН закликав Росію прояснити обставини «спроби вбивства» Олексія Навального.