Пляшку зі слідами «Новачка» соратники Навального вилучили з готелю і передали Німеччині

Пляшка зі слідами бойової отруйної речовини «Новачок», якою, за даними німецького уряду, був отруєний російський опозиційний політик Олексій Навальний, була винесена з його номера в Томську, пишуть видання «Проєкт» і блог Навального в інстаграмі. З цього випливає, що політик був отруєний у готелі, а не в аеропорту чи в літаку. Раніше видання «Тайга.инфо» з’ясувало, що готель пов’язаний із регіональними силовиками і чиновниками.

Пляшка була вивезена з готелю до Берліна співробітницею «Фонду боротьби з корупцією» Марією Пєвчих, розповів «Проєкту» один зі співробітників ФБК. Після цього вона стала головним об'єктом атак у пов’язаних із російською владою ЗМІ і телеграм-каналах: її звинувачували в інтимному зв’язку з Навальним і в тому, що саме вона могла його отруїти.

Близько 10:00 за томським часом літак із непритомним Навальним приземлився в Омську, і новину про це дізналися його колеги. Ті, хто залишився в готелі, в цей момент снідали на першому поверсі. Вони одразу пішли збирати все, що може стосуватися отруєння. «Було зроблено все, щоб врятувати докази», – сказав «Проєкту» активіст томського штабу.

Час дозволяв це зробити: номер Навального ще не віддали новим мешканцям, а прибирання в готелі починається після 10–11-ї години, переконався кореспондент «Проєкту» в готелі. На допомогу до співробітників ФБК, які залишалися в готелі, прибули активісти місцевого штабу ФБК, а біля номера 239, де жив Навальний, було організовано чергування. У підсумку звідти забрали кілька предметів, якими міг користуватися Навальний того ранку. Серед них – пляшка води марки «Святе джерело», з якої було зроблено кілька ковтків. ФБК опублікував відео огляду номера, в тому числі звертаючи увагу на вилучену пляшку.

Сам політик не пам’ятає, коли саме пив із цієї пляшки, розповів «Проєкту» один зі співробітників ФБК. У самій воді отруйної речовини, швидше за все, не було. Один із розробників «Новачка» Володимир Угльов говорив «Проєкту», що якби отрута потрапила в організм політика з водою, то Навального вже через кілька хвилин «судомило».

Важливу роль у розслідуванні могли відіграти записи з системи відеоспостереження в готелі: все, що відбувалося біля номера Навального, фіксували одразу дві камери. Вони були вилучені співробітниками правоохоронних органів.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний у вівторок опублікував у мережі Instagram перше своє фото після отруєння із німецької клініки «Шаріте», де він проходить лікування.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок». Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.