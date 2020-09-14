Німеччина: отруєння Навального «Новачком» підтвердили ще дві незалежні іноземні лабораторії

Незалежні лабораторії з Франції і Швеції на прохання Німеччини досліджували аналізи російського опозиціонера Олексія Навального і підтвердили висновки німецьких фахівців про те, що його отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Про це 14 вересня повідомив уряд Німеччини.

«Тепер уже три лабораторії незалежно одна від одної надали докази того, що отруєння Навального викликала нервово-паралітична речовина з групи «Новачок», – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

У ньому також сказано, що німецька сторона передала зразки проб, узятих у Навального, експертам Організації із заборони хімічної зброї. Вони будуть вивчені в лабораторіях ОЗХЗ.

«Ми знову закликаємо Росію пояснити, що сталося. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими європейськими партнерами й обговорюємо з ними подальші кроки», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня у МВС Росії заявили, що хотіли б допитати Навального. При цьому кримінальну справу за фактом замаху на опозиціонера в Росії так і не порушили – йде дослідча перевірка.

Раніше голова МВС Володимир Колокольцев заявляв, що в ситуації з отруєнням Навального немає криміналу.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.