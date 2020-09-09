Москва висловила протест послу Німеччини через звинувачення щодо Навального

Послу Німеччини в Москві Гезі Андреасу фон Гайру під час виклику до МЗС Росії повторили вимогу негайно надати розгорнуту відповідь на запит Росії щодо ситуації з російським опозиціонером Олексієм Навальним, ідеться в поширеному 9 вересня повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

«Відновлена вимога щодо негайного надання на тлі цієї істерії предметної і розгорнутої відповіді німецької сторони на офіційний запит Генпрокуратури Росії від 27 серпня з усіма медичними даними», – повідомили в МЗС.

У МЗС наголосили, що відсутність цих матеріалів розцінять як відмову Берліна встановити істину в межах об’єктивного розслідування, а його минулі і наступні дії в зв'язку з Навальним – як брутальну і ворожу провокацію проти Росії, небезпечну наслідками для двосторонніх відносин. «Послу заявлений рішучий протест у зв’язку з висуненням урядом ФРН голослівних звинувачень і ультиматумів на адресу Росії», – підкреслили в МЗС.

Сам посол Геза Андреас фон Гайр, відвідуючи російський МЗС, повідомив, що в зв’язку з тим, що в справі про імовірне отруєння Олексія Навального фігурує нервово-паралітична речовина групи «Новачок», у розслідування буде залучена Організація із заборони хімічної зброї.

У міністерстві закордонних справ ФРН, коментуючи виклик свого дипломата в Москві, вказали, що Берлін поводиться «настільки конструктивно у всьому цьому процесі, наскільки можливо». Також там зазначили, що результати аналізу лабораторії бундесверу оприлюднені, і цей процес є абсолютно прозорим. Запит Москви на правову допомогу переданий урядом ФРН відповідним відомствам. Росію закликають тепер здійснити вирішальний внесок у розслідування. «Федеральний уряд зробив усе, що в його силах, і, звичайно, відкритий для діалогу», – цитує представника німецького міністерства «Німецька хвиля».

Опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку 20 серпня, він був госпіталізований в Омську, а 22 серпня в стані коми переправлений до Берліна, де експерти лабораторії бундесверу виявили в організмі Навального сліди хімічної речовини групи «Новачок». Їхні висновки не підлягають сумніву, заявив представник уряду ФРН. Російська влада називає звинувачення бездоказовими.

9 вересня міністри закордонних справ країн «Групи семи», а також голова дипломатії ЄС рішуче засудили «доведене отруєння» речовиною з групи «Новачок» російського політика. Вони закликали Москву провести термінове, прозоре і повноцінне розслідування.

У понеділок, 7 вересня, лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навальний виведений зі стану штучної коми і реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки немає.