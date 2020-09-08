В ООН закликали Росію розслідувати «спробу вбивства» Навального

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала владу Росії розслідувати отруєння опозиціонера Олексія Навального, назвавши його «спробою вбивства», або співпрацювати з «ретельним, прозорим, незалежним розслідуванням».

«Недостатньо просто заперечувати, що він був отруєний, і заперечувати необхідність ретельного, незалежного, неупередженого і прозорого розслідування», – звернулася до російської влади представниця ООН.

Вона підкреслила, що Навальний став жертвою «серйозного злочину». На думку Бачелет, опозиціонер явно потребував «державного захисту», однак не отримав його.

«Кількість випадків отруєння чи інших форм замахів на нинішніх чи колишніх громадян Росії всередині країни чи за її межами за останні 20 років викликає глибоке занепокоєння. А нездатність у багатьох випадках притягнути винних до відповідальності і гарантувати правосуддя жертвами чи їхнім родинам глибоко засмучує, це важко пояснити чи виправдати», – йдеться в заяві Бачелет від 8 вересня.

Вона також наголосила, що нервово-паралітичні чи радіоактивні речовини такі як «Новачок» і полоній-210 є складними речовинами, які надзвичайно важко отримати. «Це викликає численні запитання, – сказала представниця ООН. – Навіщо використовувати такі речовини? Хто їх використовує? Як вони їх придбали?».

Голова відомства ООН з прав людини також привітала повідомлення з берлінської клініки «Шаріте» про те, що Навальний, якого за даними влади Німеччини, отруїли бойовою речовиною «Новачок», був виведений із коми.

7 вересня лікарі клініки «Шаріте» повідомили, що Навального вивели зі стану штучної коми, і він реагує на зовнішні подразники. Прогнозів про терміни його відновлення поки що немає.

Російський опозиціонер перебував у комі з 20 серпня. На лікуванні в клініці «Шаріте» він – із 22 серпня, в Берлін його перевезли з Омська.

До лікарні Омська Навального доправили після того, як йому стало зле на борту літака, який здійснив екстрену посадку в омському аеропорту.

Минулого тижня влада Німеччини заявила, що в організмі Навального були знайдені сліди отруйної речовини з групи «Новачок».

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розслідувати те, що сталося з опозиціонером.

Російська влада, посилаючись на лікарів, які лікували Навального в Омську, висловлювала скептичне ставлення до версії отруєння. Кримінальну справу в Росії не порушували.