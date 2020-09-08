Німеччина і Росія: чи забудуть у Берліні про Навального і війну на Донбасі?

Меркель вперше не виключила зміни планів щодо «Північного потоку-2». Чи перейдено «червону лінію» у відносинах Німеччини та Росії і чи виграє від цього Україна при врегулюванні ситуації на Донбасі? Радіо Свобода розпитало німецького політичного експерта Андреаса Умланда.

– Канцлер Німеччини Анґела Меркель уже не виключає, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального може позначитися на долі «Північного потоку-2». (Газогін в обхід України має подавати паливо із Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Лишилося прокласти шість відсотків труб. Будівництво заморожене через санкції США. Раніше Берлін наполягав: реакція на дії Кремля не повинна заважати бізнесу). Отруєння, вчинене, за даними німецьких фахівців, бойовою речовиною «Новачок», стало «червоною лінією» у відносинах Берліна і Москви?

– Раніше я чув таке серед німецьких політиків: «Ми можемо скільки завгодно і як завгодно критикувати Росію, критикувати Путіна, але російський газ Німеччині вигідний, вигідний довгостроково, й тому це різні речі: несприйняття дій Путіна і добудова «Північного потоку-2». Добудовувати, мовляв, треба. Про це ж укотре заявляла і сама Меркель зовсім недавно. Навального у непритомному стані вже переправили з Росії на лікування у берлінську клініку «Шаріте», а канцлер переконувала, що це отруєння і необхідність добудови «Північного потоку-2» – різні речі.

«Цього разу німецьких політиків все-таки зачепило»

Тепер (після висновків німецьких фахівців про отруєння Навального «Новачком» – ред.) ситуація змінилася. Я навіть цьому дещо здивований. Так, отруїли ще одного російського опозиціонера, але це чомусь тепер вплинуло особисто на Меркель. Були ж раніше Ганна Політковська, Борис Нємцов і Володимир Кара-Мурза, якого труїли двічі. Але раптом зараз така реакція у Меркель. Інші німецькі політики теж почали її підтримувати в цьому. Дещо несподівано для мене це стало «червоною лінією», яку Путін перейшов у ставленні німецького істеблішменту (Росія заявила, що не отримувала від німецької влади доказів отруєння Навального, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається найближчим часом отримати інформацію з Берліна про результати досліджень німецьких фахівців – ред). Звісно, це можна пояснити тим, що заявляють про застосування проти Навального бойової речовини «Новачок». Але ж це вже було при отруєнні у Британії Скрипалів. Мабуть, цього разу все-таки зачепило німецьких політиків, й тому така реакція.

– Що це означає для України? Німеччина – член «нормандського квартету», один із натхненників Мінських угод. Поки в Берліні активно обговорюють події з Навальним, на Донбасі опинилося на межі зриву безпрецедентно довге, 42-денне перемир’я. Є втрати серед українських вояків: один поранений і один загиблий.

Пропутінська політика стала тепер у Німеччині моветоном? Від цього виграла б Україна.

Затримка будівництва «Північного потоку-2» можлива, а відмова малоймовірна

– Я маю обережний оптимізм (щодо посилення підтримки Німеччиною України в урегулюванні ситуації на Донбасі – ред). Але все-таки не можна виключати, що через кілька тижнів реакція Берліна стихне. Якщо такий розвиток подій станеться, тоді й отруєння Навального, і можливий зрив перемир’я на Донбасі не викличуть того резонансу і тієї підтримки з боку Німеччини, на які могла б сподіватися Україна. Приводи для оптимізму Україна має, але якраз обережні приводи. Те саме стосується добудови «Північного потоку-2». Затримка можлива, а відмова від проєкту Німеччини малоймовірна.

Наступник Меркель – проросійський чи проукраїнський?

– Наступного року в Німеччині обиратимуть Бундестаг. Останні опитування показують, що блок ХДС/ХСС зберігає свій вплив і має непогані шанси за підсумками парламентських виборів знову брати участь у формуванні уряду. Християнсько-демократичний союз уже не очолюватиме Анґела Меркель і у Німеччині вперше за 16 років зміниться канцлер.

Хто може стати наступником і як на вибір канцлера можуть вплинути події з Навальним, війна на Донбасі, дискусія щодо добудови «Північного потоку-2»? Чи німці зайняті внутрішніми справами, протидією пандемії коронавірусу, економічною кризою, і їм не до України, не до війни на Донбасі?

На вибір потенційного наступника Меркель впливає не лише пандемія коронавірусу

– Внутрішні проблеми – звісно, основні для німців. Але на вибір потенційного наступника Меркель впливає не лише пандемія коронавірусу, труднощі в економіці. Хоча саме через не дуже вдалу реакцію на пандемію прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія, один із п’яти заступників голови ХДС Армін Лашет (критики називають його позицію «проросійською» – ред.) перестав бути найвірогіднішим переможцем у змаганні за право замінити Меркель. Спершу в партії (після з’їзду ХДС), а потім, можливо, і на посаді канцлера. Це важливо, бо Армін Лашет і до Путіна, і до, наприклад, сирійського лідера Асада закликає ставитися, скажімо так, із розумінням (торік Лашет разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими узяв участь у німецько-російському форумі «Діалог Петербурга» і підтримав побудову «Північного потоку-2». Як повідомляв німецький сайт «Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft», «Лашет виступив з дуже емоційною промовою, яку кілька разів переривали оплесками. Він подякував за примирення з росіянами після Другої світової війни, віддав належне ролі Росії у возз'єднанні Німеччини» – ред). У Лашета – така незвична для німецьких правоцентристів позиція у зовнішній політиці. Вона нагадує більше позицію лівих або принаймні соціал-демократів.

Але рейтинг Лашета впав ще до цієї історії з Навальним. І на перші ролі в ХДС вийшли інші політики, більш жорсткі у ставленні до Росії. З урахуванням же політичних наслідків отруєння російського опозиціонера позиції таких потенційних наступників Меркель зміцнилися.

– Хто саме ці політики?

– Зокрема, це Фрідріх Мерц і особливо Маркус Зедер – прем'єр-міністр землі Баварія, лідер Християнсько-соціального союзу, партнера ХДС. Є певне упередження, що представник ХСС не може стати канцлером. Але, відповідно до результатів соцопитувань, Зедер – популярний зараз політик у Німеччині. І серед прихильників блоку ХДС/ХСС, і серед німецького електорату загалом.

Тому, якщо Зедер забажає, він може стати кандидатом у канцлери. І позиція Зедера щодо путінської Росії є доволі жорсткою. Він не так багато зробив заяв на зовнішньополітичні теми. Але те, що я почув, було непоганим. Це не було традиційною для ХСС проросійською лінією, не було її продовженням. Тому Маркус Зедер може стати не найгіршим варіантом для України.

Тим часом російські державні телеканали «Перший» і «Росія 1» висловили 6 вересня однакове твердження: якщо Навального і отруїли «Новачком», то це відбулося у Німеччині.

20 серпня Навальний летів із Томська в Москву. У польоті йому стало зле, і він знепритомнів. Екіпаж екстрено посадив літак в Омську. Навального відправили в реанімацію місцевої лікарні і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. 22 серпня спецлітак із Німеччини доставив опозиціонера в Берлін.

24 серпня в німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

7 вересня німецькі лікарі повідомили, що 44-річний Навальний вийшов із медичної коми та поступово відключається від апарату штучної вентиляції легень.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до президента Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.