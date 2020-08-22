Стан здоров’я Навального вивчають у Німеччині

Лікарня в столиці Німеччини Берліні, куди доставили з Росії в тяжкому стані опозиційного політика і викривача корупції Олексія Навального, заявляє, що почала широке дослідження стану його здоров’я.

«Клініка «Шаріте» в Берліні підтверджує, що прийняла Олексія Навального на лікування. Нині триває широка медична діагностика. Після завершення досліджень і консультації з родиною лікарі, які ведуть лікування, повідомлять громадськості про захворювання і про подальші кроки в його лікуванні», – заявила Університетська клініка «Шаріте», куди Навального доставили вранці 22 серпня.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що знайти причину того, чому гострий критик Кремля і президента Росії Володимира Путіна опинився в комі, «критично важливо».

«Сподіваюся, що всі, хто може зробити внесок у відповідь на це питання, зробить це», – сказав Штайнмаєр, який перебуває з візитом в Австрії.

Він також побажав Навальному швидкого видужання і продовження його роботи.

Навального доставили до Берліну з російського Омська спеціальним санітарним літаком. Його рейс організувала громадська організація «Кіно за мир» (англ. Cinema for Peace), яка працює в Берліні, – як повідомив її засновник Яка Бізіль, так зробили на прохання Петра Верзилова, видавця російського опозиційного сайту «Медіазона» і учасника гурту Pussy Riot, із просуванням якого пов’язана ця організація, – а оплатив цей рейс, за словами соратника Навального Леоніда Волкова, підприємець із Росії Борис Зімін, який разом із батьком-мультимільйонером Дмитром Зіміним, живучи нині у США, підтримують російські опозиційні проєкти.

Літак із німецькими лікарями-реаніматологами простояв в Омську майже добу – омські лікарі, які почали було готувати Навального і його медичні документи до перевезення до Німеччини, раптово змінили думку і заявили, що він нетранспортабельний іще принаймні дві доби. Соратники Навального, які підозрюють, що його отруїли, припускають, що метою затримки мало бути те, щоб дочекатися, поки ймовірна отрута безслідно виведеться з організму. Врешті, після тривалих переговорів і звернення представників Навального до Європейського суду з прав людини, а дружини Навального до президента Росії Володимира Путіна, того відпустили.

Як заявив Бізіль, стан Навального під час транспортування санітарним літаком був стабільним – що суперечить твердженням російських лікарів, що того не можна було перевозити.

Навальний потрапив до лікарні в Омську після того, як йому стало зле в літаку під час польоту і літак був змушений до термінової посадки в цьому російському місті 20 серпня. Лікарі в омській лікарні твердили, що «діагноз» Навального – порушення обміну речовин і різке падіння рівня цукру в крові; особистий лікар опозиціонера наголосила, що це симптоми його стану, але ніяк не «діагноз».

Також омські лікарі спершу не коментували можливих причин стану Навального, а потім стали прямо заперечувати версію його соратників про отруєння.

Олексій Навальний упродовж останніх років разом зі своєю командою, Фондом боротьби з корупцією, здійснив серію розслідувань про діяльність багатьох представників російської влади, зокрема, колишнього голови уряду Дмитра Медведєва, наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина й інших.